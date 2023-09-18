Самса из баранины, как готовят в Крыму – рецепт Клопотенко
18 сентября 2023, 15:08Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Если вы еще ни разу не пробовали самсу – попробуйте приготовить ее по проверенному рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.
Самса – традиционное блюдо крымско-татарской кухни. Это пышные булочки с мясной начинкой, которые обычно готовят из пресного теста.
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Самой популярной начинкой для самсы является смесь баранины и гороха. Хотя готовят с другими видами мяса: говядиной, курятиной.
Рецепт самсы
- Время: 60 минут
- Порции: 8 – 10 штук
– 150 граммов сырого гороха (около 300 г вареного);
– 500 граммов фарша из баранины;
– ⅓ чайной ложки звезды;
– ⅓ чайной ложки кориандра;
– ½ чайной ложки соли;
– 1 лук;
– 1 килограмм пресного теста;
– 1 яйцо для смазки;
– кунжут для посыпания.
Приготовление:
- Промойте горох, уложите в сотейник и залейте водой в пропорции 1:2. Варите его до готовности 40 – 50 минут. Оставьте остыть.
- В бараний фарш добавьте звезды и кориандра, сдобрите солью. Нарежьте лук желаемого размера и добавьте в фарш. Тщательно его перемешайте, добавьте горох и снова перемешайте.
- Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Разрежьте размороженное тесто на квадратики размером примерно 8 на 8 сантиметров.
- Выложите начинку на одну часть по диагонали и заверните самсу треугольничком. Слепите края, немного заворачивая внутрь. Повторите то же с остальными пирожками.
- Переложите самсу на застеленный пергаментом противень и смажьте взбитым яйцом. Посыпьте кунжутом по вкусу и отправляйте запекаться в разогретую духовку на 30 минут до готовности.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закусочные рулеты с творогом и мясным фаршем.