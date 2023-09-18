Такой рулет извне похож на традиционные японские роллы, но на самом деле это сытный мясной рулет завернутый в большое количество сыра. Некоторые хозяйки также добавляют в него вареное яйцо, но это по желанию.

Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

Нарежьте готовый рулет порционными кусочками и подавайте как к обыденному столу, так и к праздничному как закуску.

Рецепт мясного рулета с сыром

  • Время: 80 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Бекон мелко нарезаем и обжариваем на сковороде.
  • Отдельно обжариваем фарш на сливочном масле, добавляя соль и перец.
  • В фарш высыпаем мелко нарезанный лук, сладкий перец и морковь. Держим на огне до готовности фарша.
  • В конце добавляем к массе кетчуп и горчицу. Жарим еще несколько минут.
  • Сыр перекладываем в пакет-слайдер и погружаем в большую кастрюлю с горячей водой. Держим, пока сыр не расплавится. Здесь важно не кипятить воду, а довести до кипения и огонь на минимум. Кастрюлю берите большую, чтобы пакет-слайдер не касался стенок.
  • Расстилаем пищевую пленку на столешницу, выкладываем туда готовый бекон и творог, раскатывая его до образования тонкого слоя.
  • Сверху на сыр кладем листья салата и смесь из фарша. Формируем ролл так.

Приятного аппетита!