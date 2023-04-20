Шакшука из чоризо – это не только вкусный завтрак, но и отличный обед или перекус. Ее не нужно долго готовить, а пикантная колбаска придает блюду особый вкус.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом традиционного блюда израильской кухни, чтобы и вы могли наслаждаться ею дома почти каждый день.

Рецепт шакшуки с чоризо

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 40 граммов лука;

– 80 граммов сладкого перца;

– 5 граммов чеснока;

– соль;

– черный молотый перец;

– молотый кориандр;

– копченая паприка;

– 2 грамма сахара;

– 100 граммов томатов пилате;

– 40 граммов воды;

– 10 граммов масла;

– перец чили (по желанию).

Дополнительно:

– куриные яйца;

– колбаса чоризо;

– жареный нут;

– кинза свежая.

Приготовление:

Лук и перец нарезаем кубиком, обжариваем на очень разогретой сковороде до золотистой корочки 3 – 4 минуты. Добавляем томаты, воду и все специи. Тушим 2 минуты.

Обжариваем чоризо, добавляем соус, вбиваем яйца, подсаливаем.

На среднем огне тушим, пока яичный белок не приготовится. Очень важно, чтобы соус был редкий (регулируем водой), чтобы было почему испаряться пока яйца не приготовятся.

Подаем со свежей кинзой или петрушкой и жареным нутом или арахисом.

Приятного аппетита!