Шакшука из чоризо – это не только вкусный завтрак, но и отличный обед или перекус. Ее не нужно долго готовить, а пикантная колбаска придает блюду особый вкус.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом традиционного блюда израильской кухни, чтобы и вы могли наслаждаться ею дома почти каждый день.
Рецепт шакшуки с чоризо
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Лук и перец нарезаем кубиком, обжариваем на очень разогретой сковороде до золотистой корочки 3 – 4 минуты. Добавляем томаты, воду и все специи. Тушим 2 минуты.
- Обжариваем чоризо, добавляем соус, вбиваем яйца, подсаливаем.
- На среднем огне тушим, пока яичный белок не приготовится. Очень важно, чтобы соус был редкий (регулируем водой), чтобы было почему испаряться пока яйца не приготовятся.
- Подаем со свежей кинзой или петрушкой и жареным нутом или арахисом.
Приятного аппетита!