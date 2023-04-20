Шакшука з чорізо – це не тільки смачний сніданок, а й чудовий обід чи перекус. Її не потрібно довго готувати, а пікантна ковбаска додає страві особливого смаку.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом традиційної страви ізраїльської кухні, аби і ви могли насолоджуватися нею вдома чи не щодня.

Рецепт шакшуки з чорізо

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 40 грамів цибулі;

– 80 грамів солодкого перцю;

– 5 грамів часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– мелений коріандр;

– копчена паприка;

– 2 грами цукру;

– 100 грамів томатів пілаті;

– 40 грамів води;

– 10 грамів олії;

– перець чилі (за бажанням).

Додатково:

– курячі яйця;

– ковбаса чорізо;

– смажений нут;

– кінза свіжа.

Приготування:

Цибулю та перець нарізаємо кубиком, обсмажуємо на дуже розігрітій сковороді, до золотавої скоринки 3 – 4 хвилини. Додаємо томати, воду та всі спеції. Тушимо 2 хвилини.

Обсмажуємо чорізо, додаємо соус, вбиваємо яйця, підсолюємо.

На середньому вогні тушкуємо поки яєчний білок не приготується. Дуже важливо, щоб соус був рідкуватий (регулюємо водою), аби було чому випаровуватись поки яйця не приготуються.

Подаємо зі свіжою кінзою або петрушкою та зі смаженим нутом чи арахісом.

Смачного!