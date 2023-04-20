Мясная шакшука за считанные минуты – оригинальный завтрак на каждый день

20 апреля 2023, 15:40
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Николай Люлько

Если вы хоть раз попробовали израильскую шакшуку, вам захочется съесть ее еще раз и еще раз. Чтобы немного разнообразить вкус блюда, попробуйте приготовить его из чоризо.

Шакшука из чоризо – это не только вкусный завтрак, но и отличный обед или перекус. Ее не нужно долго готовить, а пикантная колбаска придает блюду особый вкус.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом традиционного блюда израильской кухни, чтобы и вы могли наслаждаться ею дома почти каждый день.

Рецепт шакшуки с чоризо

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Лук и перец нарезаем кубиком, обжариваем на очень разогретой сковороде до золотистой корочки 3 – 4 минуты. Добавляем томаты, воду и все специи. Тушим 2 минуты.
  • Обжариваем чоризо, добавляем соус, вбиваем яйца, подсаливаем.
  • На среднем огне тушим, пока яичный белок не приготовится. Очень важно, чтобы соус был редкий (регулируем водой), чтобы было почему испаряться пока яйца не приготовятся.
  • Подаем со свежей кинзой или петрушкой и жареным нутом или арахисом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак