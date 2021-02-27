Відомий український ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з шанувальниками класичним рецептом шарлотки.

Шарлотка – десерт-пиріг походить з французької кухні. Традиційно готують з яблук, запечених у тісті з додаванням кориці та цукру.

Десерт готують з іншими фруктами, ягодами. Євген Клопотенко пропонує експериментувати зі спеціями – додавати на власний смак. Ця шарлотка виходить ніжною, повітряно, яка сподобається усім.

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Рецепт шарлотки

Інгредієнти:

– 200 грамів хліба (тости);

– 100-150 грамів вершкового масла 82%;

– 10 шт. яблук;

– 400 грамів цукру;

– 200 грамів води;

– 10 грамів коньяку;

– 100 грамів родзинок;

– 1 дрібка духмяного перцю;

– 1 дрібка кориці.