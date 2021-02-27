Як приготувати шарлотку: рецепт від Євгена Клопотенка
Відомий український ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з шанувальниками класичним рецептом шарлотки.
Джерело:фейсбук Євгена Клопотенка
Шарлотка – десерт-пиріг походить з французької кухні. Традиційно готують з яблук, запечених у тісті з додаванням кориці та цукру.
Десерт готують з іншими фруктами, ягодами. Євген Клопотенко пропонує експериментувати зі спеціями – додавати на власний смак. Ця шарлотка виходить ніжною, повітряно, яка сподобається усім.
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Рецепт шарлотки
- Для приготування шарлотки у каструлі розтопіть вершкове масло.
- З хлібні тостів виріжте м'яку частину, занурте в розтоплене масло.
- На дно форми викладіть, іншу частину наріжте прямокутничками, викладіть по колу..
- Для приготування яблучного конфітюру почистіть яблука, наріжте скибочками. Викладіть у каструлю яблука, додайте води, цукру, родзинки, коньяк, корицю, духмяний перець. Варіть протягом 15-20 хвилин до загустіння.
- Викладіть конфітюр в хлібну форму, зверху посипте панірувальними сухарями.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25 хвилин.
- Дістаньте шарлотку, накрийте форму тарілкою і переверніть, щоб дно шарлотки опинилося зверху. Зніміть форму. Задекоруйте медом. Смачного!
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