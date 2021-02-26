Очень вкусный рецепт торта "Полено" от кондитерки Лизы Глинской понравится каждому!

Талантливая кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного торта "Полено", который можно приготовить как на праздник, так и для семейного ужина.

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Попробуйте приготовить торт дома, особенно домашняя выпечка понравится любителям шоколада, ведь на 60 процентов "Полено" состоит именно из него.

Примите во внимание, что процесс приготовления торта довольно длинный, поэтому заранее распределите время.

А еще кондитерка научит вас как готовить настоящее пресное слоеное тесто!

Как приготовить торт "Полено"

Ингредиенты для теста:

– 500 г муки;

– 10 г соли;

– 250 мл воды;

– 80 г сливочного масла (1 часть)

– 300 г сливочного масла (2 часть)

Для ганашом:

– 100 г белого шоколада;

– 150 г молочного шоколада;

– 200 мл сливок 30% (1 часть)

– 300 мл сливок 30% (2 часть).

В стеклянном сосуде соедините воду, первую часть масла (80 г) и соль. Отправьте смесь прогреться в микроволновку на 30-40 секунд. Слегка подогретую воду и масло перемешайте ложкой до полного растапливания последнего и вылейте в муку. Быстро замесите тесто руками – кондитерка не рекомендует замешивать тесто в комбайне. Долго тесто вымешивать не нужно. Сформируйте из теста комочек, сделайте надрез крестом и переложите его в миску – накройте пищевой пленкой. Оставьте тесто в холодильнике на 30 минут. Вторую часть масла разрежьте вдоль на несколько кусков, выложите на пергамент для выпечки, накройте им и отбейте скалкой, чтобы оно стало эластичным, но осталось холодным. Сформируйте из масла и пергамента прямоугольник 20х15 сантиметров (см. видео) и разровняйте скалкой. Отправьте готовый масляный прямоугольник в форме из пергамента в холодильник на 10-15 минут. Для приготовления шоколадного ганаша отправьте молочный и белый шоколад с 1 частью сливок в микроволновку – прогрейте до полной его растопки. Перемешайте массу до однородности, перебейте ручным блендером и влейте вторую часть сливок – снова перебейте блендером. Отправьте шоколадный ганаш в холодильник минимум на 12 часов. Готовое тесто раскатываем скалкой на четыре стороны, выкладываем в центр слой сливочного масла и закрываем тесто конвертом. Опять раскатываем тесто в прямоугольник 25х60 сантиметров. Не забывайте при каждой розкатке теста подсыпать муку на стол и затем раскатывать. Складываем тесто в три части, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1 час. Таких раскатываний у нас должно быть пять, после каждого отправляем тесто в холодильник на час отдохнуть. После последней пятой раскатки теста отправьте его в холодильник на ночь. Раскатываем готовое тесто до 3 миллиметров толщиной. В этом рецепте кондитерка использует половину готового теста. Остальное можно выложить на пергамент, завернуть рулетом и свернуть в пищевую пленку – пресное слоеное тесто прекрасно хранится в морозилке. Нарезаем из теста палочки длиной 25-26 сантиметров на 1-2 сантиметра шириной. Разогрейте духовку до 200 градусов, переложите палочки на противень, устланый пергаментом, и выпекайте около 18-20 минут. Взбейте на средних оборотах кухонного комбайна или миксера шоколадный ганаш до устойчивости. Смочите стол водой, выстелите пищевой пленкой. На ней мы будем формировать торт "Полено". Смажьте пищевую пленку слоем ганаша, сверху выложите палочки, снова смажьте слоем ганаша и снова палочки, ганаш, палочки... Последний слой должен быть шоколадного ганаша. Теперь формируем торт с помощью пищевой пленки – у вас должна получиться колбаска с закрепленными краями. Отправляем торт в холодильник на ночь. Снимите с готового торта пищевую пленку, задекорируйте крошкой грецкого ореха и слоеного теста по желанию. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления торта "Полено" – видео: