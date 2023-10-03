Как вкусно приготовить скумбрию, чтобы понравилось каждому: три варианта на выбор
Источник:Евгений Клопотенко
Среди множества видов рыбы этот один из самых доступных. Скумбрию приравнивают по питательности к красной рыбе: лосося или бритая, но вот цена крайне отличается.
Не секрет, что скумбрия одна из самых дешевых, распространенных и при этом самых полезных рыб, которые можно купить в украинских супермаркетах. Ее легко чистить, а готовить еще проще. Она отлично подходит как в маринованном виде, так и жареной и запеченной.
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Копченую скумбрию дома не приготовить, но в магазине она всегда налицо по доступной цене.
Начнем способы приготовления скумбрии из нее маринование.
Маринованная скумбрия легко готовится, но времени занимает немало. Она ничем не уступает селедке, но текстура ее нежнее. Для ее приготовления нужны только сутки настаивания, а в перечне ингредиентов исключительно базовые специи для рассола.
Следующим популярным методом приготовления скумбрии является ее жарка на сковороде или гриле. Нужно ее почистить от внутренностей, удалить плавники и жабры. Далее нарезаем кусочками или разделяем на филе и жарим на масле.
Что касается запеченной скумбрии в духовке – это один из самых популярных методов приготовления рыбы. Он прост, быстр и доступен. Не нужно даже нарезать ее, можно запекать сразу целиком (без внутренностей). Готовится рыба менее часа, а наслаждаться ею будет хотеться весь вечер.Понравились советы? Попробуйте также засолить рыбу дома на закуску или в салат.