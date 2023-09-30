Способ засолки – классический вариант приготовления красной рыбы без термической обработки. Выбирайте лосось, форель, голец или другую любимую рыбу для засолки и наслаждайтесь отличным вкусом.

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Это деликатесное блюдо готовится крайне просто, ведь нам нужно всего несколько ингредиентов, среди которых соль и сахар. Остальные специи можно добавлять пожеланиям. Кстати, не бойтесь пересолить, рыба не "возьмет" лишнюю соль.

Как правильно засолить красную рыбу

  • Время: от 12 часов – 3 дней
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Засаливать лучше в стеклянной посуде или эмалированной.
  • Смешиваем соль и сахар, пожеланием добавляем другие специи и посыпаем смесью кусок рыбы. Если вам вкусно с другими пряностями, то можно взять для засолки кориандр, сухую зелень (укроп, петрушку), гвоздику и т.д.
  • Порционно нарезаем рыбу и накрываем тарелкой (она должна свободно помещаться в миске), на нее ставим фитиль, все обертываем пленкой и оставляем в кухне на 2 – 3 часа. За это время рыба пустит сок.
  • Снимаем фитиль, немного взбалтываем блюдо, чтобы маринад просочился во все уголки, и ставим в холодильник в сутки. Но если не терпится, то можно отведать малосольную рыбу за 12 часов.

Приятного аппетита!