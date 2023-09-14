Идеальный соус BBQ для мяса: рецепт для отличного вкуса и корочки
14 сентября 2023, 10:34Читати новину українською
Источник:Алекс Якутов
Всегда хотелось приготовить дома сочное мясо с корочкой, как готовят в заведениях? Теперь это не только мечта, но и реальность – у нас есть рецепт отличного барбекю.
Ищете отличный соус или маринад к мясу? Попытайтесь соус барбекю, но не из магазина, а приготовленный собственноручно. Ингредиенты можно найти в любом магазине, а результат превзойдет все надежды.
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Этот соус подойдет к любому мясу: говядине, свинине, курятине. Его можно использовать как маринад или для корочки или подавать в отдельной посуде.
Рецепт соуса BBQ
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– 250 граммов яблочного сока;
– 125 граммов кетчупа;
– 3 столовые ложки яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 2 чайные ложки сахара;
– ½ чайной ложки молотого чили;
– ½ чайной ложки сухого чеснока;
– ½ чайной ложки горчичного порошка;
– ¼ чайной ложки соли;
– ¼ чайной ложки молотого черного перца.
Для сухого маринада:
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка паприки;
– ½ чайной ложки кориандра;
– ½ чайной ложки сухого чили;
– ½ чайной ложки черного перца.
Приготовление:
- Для начала выбираем мясо, которое будет мариновать, а затем и жарить. Зачищаем его от пленок, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
- Для сухого маринада смешиваем соль, сахар, паприку, кориандр, сухой чили и чёрный перец. Если ваши специи в горошках – измельчите их в ступе.
- Обваливаем мясо в сухих специях и выкладываем на гриль обжариваться.
- Для соуса барбекю смешиваем яблочный сок, кетчуп, уксус, соевый соус – перемешиваем и прогреваем.
- Добавляем сахар, чили, чеснок, горчицу, соль и чёрный перец. Прогреваем и перемешиваем. Этим соусом смазываем мясо в течение всего времени приготовления. Оно образует корочку, которая придаст блюду особый вкус.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить идеальные куриные окорочка.