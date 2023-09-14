Идеальный соус BBQ для мяса: рецепт для отличного вкуса и корочки

Всегда хотелось приготовить дома сочное мясо с корочкой, как готовят в заведениях? Теперь это не только мечта, но и реальность – у нас есть рецепт отличного барбекю.

Ищете отличный соус или маринад к мясу? Попытайтесь соус барбекю, но не из магазина, а приготовленный собственноручно. Ингредиенты можно найти в любом магазине, а результат превзойдет все надежды.

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Этот соус подойдет к любому мясу: говядине, свинине, курятине. Его можно использовать как маринад или для корочки или подавать в отдельной посуде.

Рецепт соуса BBQ

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

– 250 граммов яблочного сока;– 125 граммов кетчупа;– 3 столовые ложки яблочного уксуса;– 1 столовая ложка соевого соуса;– 2 чайные ложки сахара;– ½ чайной ложки молотого чили;– ½ чайной ложки сухого чеснока;– ½ чайной ложки горчичного порошка;– ¼ чайной ложки соли;– ¼ чайной ложки молотого черного перца.– 1 столовая ложка соли;– 1 столовая ложка сахара;– 1 чайная ложка паприки;– ½ чайной ложки кориандра;– ½ чайной ложки сухого чили;– ½ чайной ложки черного перца.

Приготовление:

Для начала выбираем мясо, которое будет мариновать, а затем и жарить. Зачищаем его от пленок, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Для сухого маринада смешиваем соль, сахар, паприку, кориандр, сухой чили и чёрный перец. Если ваши специи в горошках – измельчите их в ступе.

Обваливаем мясо в сухих специях и выкладываем на гриль обжариваться.

Для соуса барбекю смешиваем яблочный сок, кетчуп, уксус, соевый соус – перемешиваем и прогреваем.

Добавляем сахар, чили, чеснок, горчицу, соль и чёрный перец. Прогреваем и перемешиваем. Этим соусом смазываем мясо в течение всего времени приготовления. Оно образует корочку, которая придаст блюду особый вкус.

Приятного аппетита!

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