Ищете отличный соус или маринад к мясу? Попытайтесь соус барбекю, но не из магазина, а приготовленный собственноручно. Ингредиенты можно найти в любом магазине, а результат превзойдет все надежды.

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Этот соус подойдет к любому мясу: говядине, свинине, курятине. Его можно использовать как маринад или для корочки или подавать в отдельной посуде.

Рецепт соуса BBQ

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов яблочного сока;

– 125 граммов кетчупа;

– 3 столовые ложки яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 2 чайные ложки сахара;

– ½ чайной ложки молотого чили;

– ½ чайной ложки сухого чеснока;

– ½ чайной ложки горчичного порошка;

– ¼ чайной ложки соли;

– ¼ чайной ложки молотого черного перца.

Для сухого маринада:

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка паприки;

– ½ чайной ложки кориандра;

– ½ чайной ложки сухого чили;

– ½ чайной ложки черного перца.

Приготовление:

Для начала выбираем мясо, которое будет мариновать, а затем и жарить. Зачищаем его от пленок, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Для сухого маринада смешиваем соль, сахар, паприку, кориандр, сухой чили и чёрный перец. Если ваши специи в горошках – измельчите их в ступе.

Обваливаем мясо в сухих специях и выкладываем на гриль обжариваться.

Для соуса барбекю смешиваем яблочный сок, кетчуп, уксус, соевый соус – перемешиваем и прогреваем.

Добавляем сахар, чили, чеснок, горчицу, соль и чёрный перец. Прогреваем и перемешиваем. Этим соусом смазываем мясо в течение всего времени приготовления. Оно образует корочку, которая придаст блюду особый вкус.

Приятного аппетита!

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