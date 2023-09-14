Ищете отличный соус или маринад к мясу? Попытайтесь соус барбекю, но не из магазина, а приготовленный собственноручно. Ингредиенты можно найти в любом магазине, а результат превзойдет все надежды.
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Этот соус подойдет к любому мясу: говядине, свинине, курятине. Его можно использовать как маринад или для корочки или подавать в отдельной посуде.
Рецепт соуса BBQ
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Для начала выбираем мясо, которое будет мариновать, а затем и жарить. Зачищаем его от пленок, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
- Для сухого маринада смешиваем соль, сахар, паприку, кориандр, сухой чили и чёрный перец. Если ваши специи в горошках – измельчите их в ступе.
- Обваливаем мясо в сухих специях и выкладываем на гриль обжариваться.
- Для соуса барбекю смешиваем яблочный сок, кетчуп, уксус, соевый соус – перемешиваем и прогреваем.
- Добавляем сахар, чили, чеснок, горчицу, соль и чёрный перец. Прогреваем и перемешиваем. Этим соусом смазываем мясо в течение всего времени приготовления. Оно образует корочку, которая придаст блюду особый вкус.
Приятного аппетита!