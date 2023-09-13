Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом идеального маринада к курятине, который готовит на кефире.
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Готовить его просто и он прекрасно подойдет к любой части курицы: окорочок, голеней, крылышек или филе. Все, что нужно: смешать ингредиенты и пожарить. Пальчики оближете!
Рецепт маринада к курице на кефире.
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Для маринада наливаем кефир, добавляем по чайной ложке специи и чеснок. Натираем цедру лимона и добавляем иссеченный тимьян.
- Окунаем птицу в маринад и даем постоять несколько часов, а целую птицу желательно ночь.
- Жарим куриные бедрышки на очень слабом жаре – где-то 170 градусов температура и 20 – 25 минут. Для запекания в духовке разогрейте ее на 180 – 185 градусов и готовьте кожурой вверх где-то 25 – 35 минут. Время зависит от размера бедер. Целой курильщике, конечно, потребуется больше времени для приготовления.
Приятного аппетита!