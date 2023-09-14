Шукаєте відмінний соус чи маринад до м'яса? Спробуйте соус барбекю, але не з магазину, а приготований власноруч. Інгредієнти можна знайти у будь-якому магазині, а результат перевершить всі сподівання.
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Цей соус підійде до будь-якого м'яса: яловичини, свинини, курятини. Його можна використати, як маринад чи для скоринки, або подавати в окремому посуді.
Рецепт соусу BBQ
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Для початку обираємо м'ясо, яке буде маринувати, а потім і смажити. Зачищаємо його від плівок, промиваємо та просушуємо паперовими рушниками.
- Для сухого маринаду змішуємо сіль, цукор, паприку, коріандр, сухий чилі та чорний перець. Якщо ваші спеції в горошках – подрібніть їх у ступі.
- Обвалюємо м'ясо у сухих спеціях та викладаємо на гриль обсмажуватися.
- Для соусу барбекю змішуємо яблучний сік, кетчуп, оцет, соєвий соус – перемішуємо та прогріваємо.
- Додаємо цукор, чилі, часник, гірчицю, сіль та чорний перець. Прогріваємо та перемішуємо. Цим соусом змащуємо м'ясо впродовж всього часу приготування. Воно утворить скоринку, яка надасть страві особливого смаку.
Смачного!