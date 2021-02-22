Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказывает, как правильно приготовить стейк с корочкой и ароматные овощи на гриле. Запишите себе рецепт.

Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом приготовления стейка из говядины и индейки. Для их приготовления важно правильно выбрать, нарезать и обжарить мясо. Стейки получаются очень сочными, нежными с хрустящей корочкой, а овощи с ароматными специями на гриле прекрасно дополняют блюдо.

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Как приготовить стейк

Ингредиенты:

– 2 филе говядины;

– 2 филе индейки;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– специи.

Для приготовления мяса заранее достаньте из холодильника и оставьте при комнатной температуре на 60 минут, нарежьте мясо на стейки в 2-3 сантиметра, почистите от пленок. Сформируйте стейк круглой формы, перевяжите мясо с помощью кулинарной нити или ленты из фольги. Бумажной салфеткой, промокните мясо, смажьте маслом. На разогретую сковороду выложите мясо, обжарьте 3 минуты с двух сторон. Снимите фольгу. Важно! Стейк обжаривают на сухой сковороде. Готовое мясо выложите на фольгу, оставьте на 3 минуты.

Как приготовить овощи на гриле

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 1 кабачок;

– веточка томатов черри;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– специи;

– соль.

Помойте картофель, кабачок, нарежьте кольцами, смажьте маслом, добавьте соль, специи. Выложите на гриль. Томаты черри помойте, смажьте маслом, выложите на сковороду со стейком. Овощи выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Выложите стейк, овощи на деревянную дощечку на пергамент. Перед подачей добавьте соль. Приятного аппетита!

Как приготовить стейк – рецепт Татьяны Литвиновой в видео: