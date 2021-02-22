Как приготовить сочный стейк: рецепт от Татьяны Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказывает, как правильно приготовить стейк с корочкой и ароматные овощи на гриле. Запишите себе рецепт.
Источник:Инстаграм Татьяны Литвиновой
Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом приготовления стейка из говядины и индейки. Для их приготовления важно правильно выбрать, нарезать и обжарить мясо. Стейки получаются очень сочными, нежными с хрустящей корочкой, а овощи с ароматными специями на гриле прекрасно дополняют блюдо.
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Как приготовить стейк
- Для приготовления мяса заранее достаньте из холодильника и оставьте при комнатной температуре на 60 минут, нарежьте мясо на стейки в 2-3 сантиметра, почистите от пленок.
- Сформируйте стейк круглой формы, перевяжите мясо с помощью кулинарной нити или ленты из фольги. Бумажной салфеткой, промокните мясо, смажьте маслом.
- На разогретую сковороду выложите мясо, обжарьте 3 минуты с двух сторон. Снимите фольгу. Важно! Стейк обжаривают на сухой сковороде.
- Готовое мясо выложите на фольгу, оставьте на 3 минуты.
Как приготовить овощи на гриле
- Помойте картофель, кабачок, нарежьте кольцами, смажьте маслом, добавьте соль, специи.
- Выложите на гриль.
- Томаты черри помойте, смажьте маслом, выложите на сковороду со стейком.
- Овощи выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Выложите стейк, овощи на деревянную дощечку на пергамент. Перед подачей добавьте соль. Приятного аппетита!
Как приготовить стейк – рецепт Татьяны Литвиновой в видео:
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