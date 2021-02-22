Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає, як правильно приготувати стейк зі скоринкою та ароматні овочі на грилі. Запишіть собі рецепт.

Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом приготування стейків з яловичини та індички. Для їх приготування важливо правильно обрати, нарізати та обсмажити м'ясо. Стейки виходять надзвичайно соковитими, ніжними з хрусткою скоринкою, а овочі з ароматними спеціями на грилі чудово доповнюють страву. Читайте також Галантин медовий з курки: смачний рецепт Як приготувати стейк Інгредієнти:

– 2 філе яловичини;

– 2 філе індички;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– спеції. Для приготування м'яса заздалегідь дістаньте з холодильника і залиште при кімнатній температурі на 60 хвилин, наріжте м'ясо на стейки у 2-3 сантиметри, почистіть від плівок. Сформуйте стейк круглої форми, перев'яжіть м'ясо за допомогою кулінарної нитки або стрічки з фольги. Паперовою серветкою, промокніть м'ясо, змастіть олією. На розігріту пательню викладіть м'ясо, готуйте 3 хвилини з двох сторін. Зніміть фольгу. Важливо! Стейки обсмажують на сухій пательні. Готове м'ясо викладіть на фольгу, залиште на 3 хвилини. Як приготувати овочі на грилі Інгредієнти:

– 4 картоплі;

– 1 кабачок;

– гілочка томатів чері;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– спеції;

– сіль. Помийте картоплю, кабачок, наріжте кільцями, змастіть маслом, додайте сіль, спеції. Викладіть на гриль. Томати чері помийте, змастіть олією, викладіть на пательню зі стейком. Овочі викладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Викладіть стейки, овочі на дерев'яну дощечку на пергамент. Перед подачею додайте сіль. Смачного! Як приготувати стейк – рецепт Тетяни Литвинової в відео: