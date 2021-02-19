Галантин медовый из курицы: вкусный рецепт
Необычайно вкусный и прозрачный галантин из куриного бульона с добавлением меда станет вашим любимым как на будничном столе, так и на праздничном.
Источник:Наша Ряба
Галантин из курицы прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и к обычному обеду. Подавайте галантин охлажденным, перед употреблением разрежьте его на порционные кусочки.
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Важно: в блюдо входит мед, если у вас аллергия или у ваших гостей следует рассказать об этом ингредиенте перед подачей.
Как приготовить галантин из курицы
- Наливаем в кастрюлю воду, кладем тушку курицы и доводим до кипения. Сливаем первую воду, набираем новую и снова доводим до кипения. Добавляем лук, морковь, лавровые листочки и варим бульон на маленьком огне. Добавьте соли и перец по вашему вкусу.
- Варим бульон в течение 1 часа, не забывая снимать пену, чтобы заливное получилось как можно прозрачнее.
- Готовый бульон снимаем с огня и даем ему немного остыть. Луковицу и лавровый лист выбрасываем, морковь на некоторое время откладываем.
- Тщательно процедите бульон и добавьте в него мед. Отливаем 1 стакан и ставим охладиться до комнатной температуры.
- Мясо курочки отделяем от костей и нарезаем ножом на кусочки. Морковь нарезаем ломтиками.
- В холодный стакан бульона высыпаем желатин, даем ему 10 минут набухнуть и подогреваем до 85 градусов, чтобы желатин растворился. Теперь бульон с желатином можно перемешать с остальной частью бульона.
- Раскладываем курицу и морковь по формочкам, украшаем укропом и заливаем бульоном. Ставим застывать в холодильник на 8 часов. Приятного аппетита!
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