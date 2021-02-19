Необычайно вкусный и прозрачный галантин из куриного бульона с добавлением меда станет вашим любимым как на будничном столе, так и на праздничном.

Галантин из курицы прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и к обычному обеду. Подавайте галантин охлажденным, перед употреблением разрежьте его на порционные кусочки.

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Важно: в блюдо входит мед, если у вас аллергия или у ваших гостей следует рассказать об этом ингредиенте перед подачей.

Как приготовить галантин из курицы

Ингредиенты:

– куриная тушка;

– морковка;

– 2-3 лавровых листа;

– 2 луковицы;

– 25 г желатина;

– 2 л воды;

– пучок укропа;

– 60 г меда акации;

– соль, перец на ваш вкус.