Суп харчо – национальное первое блюдо грузинской кухни. Особый вкус блюду придает соус ткемали из слив, кинза и мяса.

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Если у вас уже готовый бульон – это суп готовится очень быстро. Кстати, уже готовую заготовку бульона можно приобрести в супермаркетах, или заготовить заранее и заморозить.

Рецепт супа харчо

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 1 килограмм телятины (ребра);

– 2 столовые ложки риса на каждый литр жидкости;

– 400 граммов томатов в собственном соке;

– 2 репчатых лука;

– 2 моркови;

– 200 граммов соуса ткемали;

– 5 – 6 зубчиков чеснока;

– средний пучок кинзы;

– 70 граммов грецких орехов;

– чили перец;

– 1 столовая ложка хмели-сунели;

– 2 лавровых листочка;

– зелень для подачи.

Приготовление:

Сначала варим бульон из телятины. Заливаем ребра холодной водой и доводим до кипения. Сливаем первую воду, заливаем новой (4 литра) и ставим вариться. Как только вода закипит, убавляем огонь и снимаем шум.

На сухой сковороде обжариваем одну морковку, луковицу и лавровый лист. К румяности и добавляем в бульон. Через 1,5 часа их нужно будет достать.

Оставшуюся часть лука нарезаем кубиком, морковь трем на мелкой терке. Жарим все на сковороде 3 – 5 минут. Далее добавляем томаты и хмели-сунели. Тушим зажарку 5 – 7 минут.

К бульону добавляем рис. Обычно я добавляю на несколько ложек больше, потому что не добавляю в пищу картофель и люблю когда суп густой. Через 10 минут добавляем зажарку и ткемали.

В чаше блендера смешиваем кинзу, чеснок, орехи и чили. Перемалываем. У нас получилась ароматная паста, которую мы добавляем в суп и провариваем еще 5 – 7 минут.

Суп должен быть насыщенным – пряным от чеснока и кинзы, согревающим от чили и кисловатым от ткемали.

Приятного аппетита!