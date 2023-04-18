Суп харчо – національна перша страва грузинської кухні. Особливий смак страві надає соус ткемалі зі слив, кінза та м'ясо.
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Якщо у вас є вже готовий бульйон – це суп готується дуже швидко. До речі вже готову заготовку бульйону можна придбати в супермаркетах, або заготувати заздалегідь та заморозити.
Рецепт супу харчо
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Спочатку варимо бульйон з телятини. Заливаємо ребра холодною водою і доводимо до кипіння. Зливаємо першу воду, заливаємо новою (4 літри) і ставимо варитись. Як тільки вода закипить, зменшуємо вогонь і знімаємо шум.
- На сухій пательні обсмажуємо одну морквину, цибулину і лавровий лист. До рум’яності і додаємо до бульйону. Через 1,5 години їх потрібно буде дістати.
- Решту цибулі нарізаємо кубиком, моркву тремо на дрібній тертці. Смажимо все на пательні 3 – 5 хвилин. Далі додаємо томати і хмелі-сунелі. Тушкуємо засмажку 5 – 7 хвилин.
- До бульйону додаємо рис. Зазвичай я додаю на декілька ложок більше, бо не додаю до харчо картоплю і люблю коли суп густий. Через 10 хвилин додаємо засмажку і ткемалі.
- В чаші блендера змішуємо кінзу, часник, горіхи та чілі. Перемелюємо. В нас вийшла ароматна паста, яку ми додаємо до супу і проварюємо ще 5 – 7 хвилин.
- Суп має бути насиченим - пряним від часнику і кінзи, зігріваючим від чилі і кислуватим від ткемалі.
Смачного!