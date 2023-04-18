Суп харчо – національна перша страва грузинської кухні. Особливий смак страві надає соус ткемалі зі слив, кінза та м'ясо.

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Якщо у вас є вже готовий бульйон – це суп готується дуже швидко. До речі вже готову заготовку бульйону можна придбати в супермаркетах, або заготувати заздалегідь та заморозити.

Рецепт супу харчо

Час: 2 години

2 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 1 кілограм телятини (ребра);

– 2 столові ложки рису на кожен літр рідини;

– 400 грамів томатів у власному соку;

– 2 ріпчасті цибулі;

– 2 моркви;

– 200 грамів соусу ткемалі;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– середній пучок кінзи;

– 70 грамів волоських горіхів;

– чилі перець;

– 1 столова ложка хмелі-сунелі;

– 2 лаврових листочки;

– зелень для подачі.

Приготування:

Спочатку варимо бульйон з телятини. Заливаємо ребра холодною водою і доводимо до кипіння. Зливаємо першу воду, заливаємо новою (4 літри) і ставимо варитись. Як тільки вода закипить, зменшуємо вогонь і знімаємо шум.

На сухій пательні обсмажуємо одну морквину, цибулину і лавровий лист. До рум’яності і додаємо до бульйону. Через 1,5 години їх потрібно буде дістати.

Решту цибулі нарізаємо кубиком, моркву тремо на дрібній тертці. Смажимо все на пательні 3 – 5 хвилин. Далі додаємо томати і хмелі-сунелі. Тушкуємо засмажку 5 – 7 хвилин.

До бульйону додаємо рис. Зазвичай я додаю на декілька ложок більше, бо не додаю до харчо картоплю і люблю коли суп густий. Через 10 хвилин додаємо засмажку і ткемалі.

В чаші блендера змішуємо кінзу, часник, горіхи та чілі. Перемелюємо. В нас вийшла ароматна паста, яку ми додаємо до супу і проварюємо ще 5 – 7 хвилин.

Суп має бути насиченим - пряним від часнику і кінзи, зігріваючим від чилі і кислуватим від ткемалі.

Смачного!