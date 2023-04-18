Путешествуем в Грузию – рецепт национального супа харчо
18 апреля 2023, 14:46Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Если вам захотелось отведать чего-нибудь особенного, со вкусом настоящей горячей Грузии – попробуйте суп харчо. Он влюбит в себя из первой ложки.
Суп харчо – национальное первое блюдо грузинской кухни. Особый вкус блюду придает соус ткемали из слив, кинза и мяса.
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Если у вас уже готовый бульон – это суп готовится очень быстро. Кстати, уже готовую заготовку бульона можно приобрести в супермаркетах, или заготовить заранее и заморозить.
Рецепт супа харчо
- Время: 2 часа
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Сначала варим бульон из телятины. Заливаем ребра холодной водой и доводим до кипения. Сливаем первую воду, заливаем новой (4 литра) и ставим вариться. Как только вода закипит, убавляем огонь и снимаем шум.
- На сухой сковороде обжариваем одну морковку, луковицу и лавровый лист. К румяности и добавляем в бульон. Через 1,5 часа их нужно будет достать.
- Оставшуюся часть лука нарезаем кубиком, морковь трем на мелкой терке. Жарим все на сковороде 3 – 5 минут. Далее добавляем томаты и хмели-сунели. Тушим зажарку 5 – 7 минут.
- К бульону добавляем рис. Обычно я добавляю на несколько ложек больше, потому что не добавляю в пищу картофель и люблю когда суп густой. Через 10 минут добавляем зажарку и ткемали.
- В чаше блендера смешиваем кинзу, чеснок, орехи и чили. Перемалываем. У нас получилась ароматная паста, которую мы добавляем в суп и провариваем еще 5 – 7 минут.
- Суп должен быть насыщенным – пряным от чеснока и кинзы, согревающим от чили и кисловатым от ткемали.
Приятного аппетита!