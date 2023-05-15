Суши-бургер – удобная альтернатива японским роллам. Их удобно формировать, ведь на помощь придет обычная посуда, которая точно найдется у каждого на кухне.

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Начинку суши-бургера можно поменять: лосось на крабовое мясо, огурец на авокадо.

Рецепт суши-бургера

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов риса;

– 110 граммов воды;

– 10 граммов яблочного или рисового уксуса;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 150 граммов слабосоленого лосося;

– 80 граммов крем-сыра;

– 1 огурец;

– 4 листа норы.

Приготовление:

Рис тщательно промываем водой несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим огонь на минимум и варим 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой.

Добавляем заправку и перемешиваем.

Лосось и огурец нарезаем кубиками.

С помощью круглой формы (но можно и без нее) на шершавую сторону листа норы выкладываем слоями и утрамбовываем: рис сливочный сыр огурец лосось рис.

Норы и руки смазываем водой и заворачиваем края норы в центр. Переворачиваем суши-бургер и так же заворачиваем в еще один лист норе.

Приятного аппетита!