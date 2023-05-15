Суші-бургер – зручна альтернатива японським ролам. Їх зручно формувати, адже на допомогу прийде звичайний посуд, який точно знайдеться в кожного на кухні.
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Начинку суші-бургера можна змінювати: лосось на крабове м'ясо, огірок на авокадо.
Рецепт суші-бургера
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Рис ретельно промиваємо водою декілька разів до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо вогонь на мінімум і варимо 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.
- Додаємо заправку та перемішуємо.
- Лосось та огірок нарізаємо кубиками.
- За допомогою круглої форми (але можна і без неї) на шершаву сторону листа норі викладаємо шарами та утрамбовуємо: рис вершковий сир огірок лосось рис.
- Норі та руки змащуємо водою та загортаємо краї норі до центру. Перевертаємо суші-бургер і так само загортаємо в ще один лист норі.
Смачного!