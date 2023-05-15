Суші-бургер – зручна альтернатива японським ролам. Їх зручно формувати, адже на допомогу прийде звичайний посуд, який точно знайдеться в кожного на кухні.

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Начинку суші-бургера можна змінювати: лосось на крабове м'ясо, огірок на авокадо.

Рецепт суші-бургера

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів рису;

– 110 грамів води;

– 10 грамів яблучного або рисового оцту;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 150 грамів слабосоленого лосося;

– 80 грамів крем-сиру;

– 1 огірок;

– 4 листи норі.

Приготування:

Рис ретельно промиваємо водою декілька разів до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо вогонь на мінімум і варимо 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.

Додаємо заправку та перемішуємо.

Лосось та огірок нарізаємо кубиками.

За допомогою круглої форми (але можна і без неї) на шершаву сторону листа норі викладаємо шарами та утрамбовуємо: рис вершковий сир огірок лосось рис.

Норі та руки змащуємо водою та загортаємо краї норі до центру. Перевертаємо суші-бургер і так само загортаємо в ще один лист норі.

Смачного!