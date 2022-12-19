Судья украинской версии кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась с читателями рецептом домашних сырников, которые готовила ее мама.

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Девушка вспоминает, что ее мать никогда не умела готовить маленькими порциями. И когда сырники оставались в холодильнике, на следующий день или позже их тушили с яблоками. Они становятся похожими на ленивые вареники только предварительно жареные.

Эти сырники с яблоком – вкус моего счастливого детства,

– отметила Оля.

Попробуем и мы приготовить домашние сырники по семейному рецепту шеф-повара Оли Мартыновской.

Рецепт вчерашних сырников с яблоками

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– вчерашние сырники;

– 2 – 3 яблока;

– лимонный сок;

– сливки (по желанию);

– 2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Яблоки с жесткой мякотью нарезаем кубиком или ломтиками, поливаем лимонным соком.

На сковороду или кастрюлю с толстым дном высыпаем две ложки сахара и доводим до состояния карамели.

Быстро бросаем яблоки, перемешиваем. Они выделят сок и таким образом дегласируют карамель.

Выкладываем вчерашние сырники, после того добавляем щедро сливочного масла, перемешиваем и накрываем крышкой. Через 5 – 8 минут можно добавить сливки, но это по желанию.

Приятного тебе аппетита! ️