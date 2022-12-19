Суддя української версії кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася з читачами рецептом домашніх сирників, які готувала її мама.

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Дівчина згадує, що її мама ніколи не вміла готувати маленькими порціями. І коли сирники залишалися в холодильнику, наступного дня чи пізніше їх тушкували з яблуками. Вони стають схожими на ліниві вареники тільки попередньо смажені.

Ці сирники з яблуком – смак мого щасливого дитинства,

– відзначила Оля.

Отож, спробуємо і ми приготувати домашні сирники за сімейним рецептом шеф-кухаря Олі Мартиновської.

Рецепт вчорашніх сирників з яблуками

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– вчорашні сирники;

– 2 – 3 яблука;

– лимонний сік;

– вершки (за бажанням);

– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

Яблука з твердою м’якоттю нарізаємо кубиком або скибками, поливаємо лимонним соком.

На сковорідку чи каструлю з товстим дном висипаємо дві ложки цукру та доводимо до стану карамелі.

Швиденько кидаємо яблука, перемішуємо. Вони виділять сік і таким чином дегласують карамель.

Викладаємо вчорашні сирники, після того додаємо щедро вершкового масла, перемішуємо і накриваємо кришкою. Через 5 – 8 хвилин можна додати вершків, але це за бажанням.

Смачного! ️