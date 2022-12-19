Суддя української версії кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася з читачами рецептом домашніх сирників, які готувала її мама.
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Дівчина згадує, що її мама ніколи не вміла готувати маленькими порціями. І коли сирники залишалися в холодильнику, наступного дня чи пізніше їх тушкували з яблуками. Вони стають схожими на ліниві вареники тільки попередньо смажені.
Ці сирники з яблуком – смак мого щасливого дитинства,
– відзначила Оля.
Отож, спробуємо і ми приготувати домашні сирники за сімейним рецептом шеф-кухаря Олі Мартиновської.
Рецепт вчорашніх сирників з яблуками
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Яблука з твердою м’якоттю нарізаємо кубиком або скибками, поливаємо лимонним соком.
- На сковорідку чи каструлю з товстим дном висипаємо дві ложки цукру та доводимо до стану карамелі.
- Швиденько кидаємо яблука, перемішуємо. Вони виділять сік і таким чином дегласують карамель.
- Викладаємо вчорашні сирники, після того додаємо щедро вершкового масла, перемішуємо і накриваємо кришкою. Через 5 – 8 хвилин можна додати вершків, але це за бажанням.
Смачного! ️