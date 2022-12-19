Семейный рецепт сырников Оли Мартыновской: как подать вчерашнее блюдо
Источник:инстаграмм Оли Мартыновской
Какое блюдо ассоциируется с маминым теплом? У Оли Мартыновской это сырники.
Судья украинской версии кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась с читателями рецептом домашних сырников, которые готовила ее мама.
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Девушка вспоминает, что ее мать никогда не умела готовить маленькими порциями. И когда сырники оставались в холодильнике, на следующий день или позже их тушили с яблоками. Они становятся похожими на ленивые вареники только предварительно жареные.
Эти сырники с яблоком – вкус моего счастливого детства,
– отметила Оля.
Попробуем и мы приготовить домашние сырники по семейному рецепту шеф-повара Оли Мартыновской.
Рецепт вчерашних сырников с яблоками
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 4
– вчерашние сырники;
– 2 – 3 яблока;
– лимонный сок;
– сливки (по желанию);
– 2 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Яблоки с жесткой мякотью нарезаем кубиком или ломтиками, поливаем лимонным соком.
- На сковороду или кастрюлю с толстым дном высыпаем две ложки сахара и доводим до состояния карамели.
- Быстро бросаем яблоки, перемешиваем. Они выделят сок и таким образом дегласируют карамель.
- Выкладываем вчерашние сырники, после того добавляем щедро сливочного масла, перемешиваем и накрываем крышкой. Через 5 – 8 минут можно добавить сливки, но это по желанию.
Приятного тебе аппетита! ️