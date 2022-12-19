Семейный рецепт сырников Оли Мартыновской: как подать вчерашнее блюдо

19 декабря 2022, 11:20
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Источник:

инстаграмм Оли Мартыновской

Какое блюдо ассоциируется с маминым теплом? У Оли Мартыновской это сырники.

Судья украинской версии кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась с читателями рецептом домашних сырников, которые готовила ее мама.

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Девушка вспоминает, что ее мать никогда не умела готовить маленькими порциями. И когда сырники оставались в холодильнике, на следующий день или позже их тушили с яблоками. Они становятся похожими на ленивые вареники только предварительно жареные.

Эти сырники с яблоком – вкус моего счастливого детства,
– отметила Оля.

Попробуем и мы приготовить домашние сырники по семейному рецепту шеф-повара Оли Мартыновской.

Рецепт вчерашних сырников с яблоками

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 4
Ингредиенты:
– вчерашние сырники;
– 2 – 3 яблока;
– лимонный сок;
– сливки (по желанию);
– 2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

  • Яблоки с жесткой мякотью нарезаем кубиком или ломтиками, поливаем лимонным соком.
  • На сковороду или кастрюлю с толстым дном высыпаем две ложки сахара и доводим до состояния карамели.

  • Быстро бросаем яблоки, перемешиваем. Они выделят сок и таким образом дегласируют карамель.
  • Выкладываем вчерашние сырники, после того добавляем щедро сливочного масла, перемешиваем и накрываем крышкой. Через 5 – 8 минут можно добавить сливки, но это по желанию.

Приятного тебе аппетита! ️

Автор: Богданна Рибак