Домашняя пита с тунцем – рецепт к сытному завтраку без лишних калорий
14 октября 2023, 12:08Читати новину українською
Источник:Кристина Булезюк
Не знаете что приготовить на завтрак или на перекус? Попробуйте домашнюю питу, которую можно начинить как консервированным тунцем, так и сыром с колбасой.
Домашняя пита с тунцем – невероятная закуска к столу, вкус которой вас приятно удивит. Эта мега вкусная начинка из тунца станет для вас любимой.
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Кроме самого рецепта начинки мы научим вас, как собственноручно приготовить домашние уйти так, что их не отличить от покупных.
Рецепт домашней пойти с тунцем
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
– 200 граммов муки;
️ – 115 граммов крутого кипятка;
– 1 чайная ложка соли;
️ – 1 столовая ложка масла.
Для начинки:
– салатная зелень
️ – тунец в собственном соке
️ – сметана
️ – томаты
️ – сладкий перец.
Приготовление:
- К просеянной муке добавляем соль, кипяток, растительное масло. Смешиваем тесто сначала ложкой, затем месим руками еще в течение 3 минут. Оставляем под пленкой на 20-30 минут в теплом месте, чтобы настоялось.
- Через 30 минут разделяем тесто на 4-5 частей, формируем шарики, накрываем их пленкой и оставляем на столе еще на 20 минут. Чтобы образовалась пустота, тесто должно отдохнуть.
- После этого раскатываем каждый шарик в тоненький лаваш. Кладем на хорошо разогретую сковороду и жарим с обеих сторон, переворачивая в начале 3 раза каждые 20 секунд, чтобы образовалась пустота внутри.
- Для начинки смешиваем тунец со сметаной. Разрезаем питу пополам, складываем внутрь начинку (салат, тунец, томат, перец) и подаем к столу.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить витаминный шот из цитрусовых.