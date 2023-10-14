Домашняя пита с тунцем – рецепт к сытному завтраку без лишних калорий

Не знаете что приготовить на завтрак или на перекус? Попробуйте домашнюю питу, которую можно начинить как консервированным тунцем, так и сыром с колбасой.

Домашняя пита с тунцем – невероятная закуска к столу, вкус которой вас приятно удивит. Эта мега вкусная начинка из тунца станет для вас любимой.

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Кроме самого рецепта начинки мы научим вас, как собственноручно приготовить домашние уйти так, что их не отличить от покупных.

Рецепт домашней пойти с тунцем

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 4

– 200 граммов муки;️ – 115 граммов крутого кипятка;– 1 чайная ложка соли;️ – 1 столовая ложка масла.– салатная зелень️ – тунец в собственном соке️ – сметана️ – томаты️ – сладкий перец.

Приготовление:

К просеянной муке добавляем соль, кипяток, растительное масло. Смешиваем тесто сначала ложкой, затем месим руками еще в течение 3 минут. Оставляем под пленкой на 20-30 минут в теплом месте, чтобы настоялось.

Через 30 минут разделяем тесто на 4-5 частей, формируем шарики, накрываем их пленкой и оставляем на столе еще на 20 минут. Чтобы образовалась пустота, тесто должно отдохнуть.

После этого раскатываем каждый шарик в тоненький лаваш. Кладем на хорошо разогретую сковороду и жарим с обеих сторон, переворачивая в начале 3 раза каждые 20 секунд, чтобы образовалась пустота внутри.

Для начинки смешиваем тунец со сметаной. Разрезаем питу пополам, складываем внутрь начинку (салат, тунец, томат, перец) и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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