Домашня піта з тунцем – неймовірна закуска до столу, смак якої вас приємно здивує. Ця мега смачна начинка з тунця стане для вас улюбленою.

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Окрім самого рецепту начинки ми навчимо вас, як власноруч приготувати домашні піти так, що їх не відрізнити від покупних.

Рецепт домашньої піти з тунцем

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти для піти:

– 200 грамів борошна;

️ – 115 грамів крутого кип'ятку;

– 1 чайна ложка солі;

️ – 1 столова ложка олії.

Для начинки:

– салатна зелень

️ – тунець у власному соку

️ – сметана

️ – томати

️ – солодкий перець.

Приготування:

До просіяного борошна додаємо сіль, кип'яток, олію. Замішуємо тісто спочатку ложкою, потім місимо руками ще протягом 3 хвилин. Залишаємо під плівкою на 20 – 30 хвилин у теплому місці, щоб настоялося.

Через 30 хвилин розділяємо тісто на 4 – 5 частин, формуємо кульки, накриваємо їх плівкою й залишаємо на столі ще на 20 хвилин. Щоб утворилась пустота, тісто має відпочити.

Після цього розкачуємо кожну кульку у тоненький лаваш. Кладемо на добре розігріту сковорідку й смажимо з обох сторін, перевертаючи на початку 3 рази кожних 20 секунд, щоб утворилася пустота всередині.

Для начинки змішуємо тунець зі сметаною. Розрізаємо піту навпіл, складаємо всередину начинку (салат, тунець, томат, перець) і подаємо до столу.

Смачного!

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