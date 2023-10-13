Полезный шот, который укрепит иммунитет и не даст заболеть этой осенью – это не просто напиток, а настоящая витаминная бомба для организма. Его быстро и легко делать, а пить очень полезно (если у вас нет проблем с ЖКТ).
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По этому рецепту выйдет 12 штук по 60 граммов, которые вы можете оставить на потом, или приготовить сразу на большую семью.
Рецепт витаминных шотов
- Время: 15 минут
- Порции: 12 штук
Приготовление:
- Разрезаем цитрусовые пополам, снимаем шкурки. Также разрезаем кусочками имбиря.
- Выкладываем все в чашу блендера и добавляем все ингредиенты. Воды добавляем на глаз, все зависит от концентрации напитка, который вы хотите получить в финале.
- Процеживаем перебитую массу через сито. Сок разливаем по стеклянным баночкам и закрываем крышками.
Приятного аппетита!