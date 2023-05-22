Желейный тортик – отличный выбор к празднику или семейному чаепитию. Его не нужно выпекать, а процесс приготовления очень прост.

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Безусловно существует множество рецептов желейных тортов: с печеньем, с фруктами, с печеньем и фруктами, на йогуртовой основе или на сметане. Мы выбрали рецепт с песочным печеньем, фруктами на основе сметаны. Выбирайте для желе яркие цвета и вам тортик превратится в настоящий шедевр.

Рецепт желейного торта

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 180 граммов песочного печенья;

– 50 – 60 граммов молока;

– 15 граммов желатина;

– 90 граммов воды;

– 350 граммов сметаны;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 30 граммов сахара;

– 90 граммов фруктового желе;

– 100 граммов консервированного ананаса или других фруктов.

Приготовление:

Для торта выбираем кольцо диаметром 18 сантиметров. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10-15 минут.

Печенье измельчаем в крошку, добавляем молоко и перемешиваем. Перекладываем на дно формы и выравниваем.

К сметане добавляем сахар, ванильный сахар, растопленный желатин (топим импульсами в микроволновке, следите, чтобы не перегреть).

Предварительно застывшее желе фруктовое нарезаем на кубики и добавляем к сметанной массе, добавляем нарезанные ананасы. Перемешиваем и переливаем в форму, отправляем в холодильник до застывания.

Приятного аппетита!

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