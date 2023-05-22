Желейный тортик – отличный выбор к празднику или семейному чаепитию. Его не нужно выпекать, а процесс приготовления очень прост.
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Безусловно существует множество рецептов желейных тортов: с печеньем, с фруктами, с печеньем и фруктами, на йогуртовой основе или на сметане. Мы выбрали рецепт с песочным печеньем, фруктами на основе сметаны. Выбирайте для желе яркие цвета и вам тортик превратится в настоящий шедевр.
Рецепт желейного торта
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Для торта выбираем кольцо диаметром 18 сантиметров. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10-15 минут.
- Печенье измельчаем в крошку, добавляем молоко и перемешиваем. Перекладываем на дно формы и выравниваем.
- К сметане добавляем сахар, ванильный сахар, растопленный желатин (топим импульсами в микроволновке, следите, чтобы не перегреть).
- Предварительно застывшее желе фруктовое нарезаем на кубики и добавляем к сметанной массе, добавляем нарезанные ананасы. Перемешиваем и переливаем в форму, отправляем в холодильник до застывания.
Приятного аппетита!