Торт Спартак – это один из самых популярных вариантов домашней выпечки. Тонкие шоколадные лепешки перемащены кремом, что может быть вкуснее?

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Эту домашнюю выпечку часто готовят на праздники, свадьбы, свадьбы. Она хорошо знакома нам с детства, ведь среди большого выбора популярных муссовых десертов мы всегда возвращаемся к хорошей "старой" классике.

Рецепт торта Спартак

Время: 4 часа

4 часа Порции: 8

Ингредиенты для теста:

– яйцо;

– 100 граммов сахара;

– 2 столовые ложки меда;

– 75 граммов молока;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 чайные ложки соды;

– 400 граммов муки;

– 30 граммов какао;

– щепотка соли.

Приготовление:

Яйцо размешиваем с сахаром, добавляем молоко и мед и ставим на водяную баню. Размешиваем все до полного растворения всех ингредиентов.

Вмешиваем соду и забираем из огня.

Добавляем муку, щепотку соли и какао и замешиваем тесто (если нужно муку, добавляйте).

Делим на 8 – 9 равных частей, может больше у вас получится и раскатываем еще теплое тесто, так будет проще.

Выпекаем при 180 градусах 5-7-10 минут в зависимости от размеров и толщины вашего коржа.

После выпекания сразу вырезайте нужную вам форму, затем лепешка станет жесткой и ничего не получится.

Ингредиенты для крема:

– 2 желтка;

– 150 граммов сахара;

– 2 столовые ложки муки;

– ванильный сахар;

– 450 граммов молока;

– 150 грамм масла сливочного.

Приготовление:

Желтки размешиваем с 50 г сахара и мукой и ванильным сахаром. Вливаем горячее молоко и быстро перемешиваем.

Возвращаем все на огонь и варим до загустения крема и заварки яиц, все должно хорошо прокипеть.

Переводим массу в миску и в контакт накрываем пленкой. Даем остыть.

Масло сливочное мягкое взбиваем со 100 г сахара и постепенно по ложке добавляем охлажденный крем. Взбиваем до однородной массы.

Перемазываем тортик кремом и оставляем в холодильнике. Украшайте по вашему вкусу.

Приятного аппетита!