Торт Спартак – это один из самых популярных вариантов домашней выпечки. Тонкие шоколадные лепешки перемащены кремом, что может быть вкуснее?
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Эту домашнюю выпечку часто готовят на праздники, свадьбы, свадьбы. Она хорошо знакома нам с детства, ведь среди большого выбора популярных муссовых десертов мы всегда возвращаемся к хорошей "старой" классике.
Рецепт торта Спартак
- Время: 4 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Яйцо размешиваем с сахаром, добавляем молоко и мед и ставим на водяную баню. Размешиваем все до полного растворения всех ингредиентов.
- Вмешиваем соду и забираем из огня.
- Добавляем муку, щепотку соли и какао и замешиваем тесто (если нужно муку, добавляйте).
- Делим на 8 – 9 равных частей, может больше у вас получится и раскатываем еще теплое тесто, так будет проще.
- Выпекаем при 180 градусах 5-7-10 минут в зависимости от размеров и толщины вашего коржа.
- После выпекания сразу вырезайте нужную вам форму, затем лепешка станет жесткой и ничего не получится.
Приготовление:
- Желтки размешиваем с 50 г сахара и мукой и ванильным сахаром. Вливаем горячее молоко и быстро перемешиваем.
- Возвращаем все на огонь и варим до загустения крема и заварки яиц, все должно хорошо прокипеть.
- Переводим массу в миску и в контакт накрываем пленкой. Даем остыть.
- Масло сливочное мягкое взбиваем со 100 г сахара и постепенно по ложке добавляем охлажденный крем. Взбиваем до однородной массы.
- Перемазываем тортик кремом и оставляем в холодильнике. Украшайте по вашему вкусу.
Приятного аппетита!