Блинный торт со вкусом шоколадного пломбира – идеальное решение, когда обычные блины уже надоели. Этот десерт выглядит действительно ярко, ведь он похож на большую розу со множеством лепестков.

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Такое блюдо подойдет как к обычному столу, так и станет украшением праздничного застолья.

Рецепт блинного торта

  • Время: 5 часов
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Соединяем яйца, соль, сахар, ваниль, добавляем просеянную муку, какао, вливаем струйкой молоко и замешиваем гладкое жидкое тесто.
  • Добавляем растопленное масло и перемешиваем. Тесто на блины готово.
  • ️Жарим блины на сковороде диаметром 20 сантиметров.
  • ️Для крема взбиваем очень холодные сливки к стойким пикам, добавляем шоколадную пасту и снова взбиваем(для лучшей стойкости крема можно добавить 150 граммов крем-сыра).
  • ️Смазываем блины 1 ложкой крема, складываем каждый и собираем торт. Каждый смазанный блинчик смазываем сверху кремом и приклеиваем к другим. В результате получается торт, имеющий вид большой розы.
  • ️Надеваем на торт кольцо и кладем в холодильник на 3 – 4 часа. После охлаждения присыпаем какао.

Приятного аппетита!