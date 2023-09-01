Блинный торт со вкусом шоколадного пломбира – идеальное решение, когда обычные блины уже надоели. Этот десерт выглядит действительно ярко, ведь он похож на большую розу со множеством лепестков.

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Такое блюдо подойдет как к обычному столу, так и станет украшением праздничного застолья.

Рецепт блинного торта

Время: 5 часов

5 часов Порции: 6

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 60 граммов сахара, щепотка соли, ваниль;

– 200 граммов муки;

– 20 граммов какао;

– 600 граммов молока;

– 70 граммов растопленного сливочного масла.

Для крема:

– 350 граммов сливок от 33%;

– 1,5 ложки шоколадной пасты;

– 150 граммов крем-сыра.

Приготовление:

Соединяем яйца, соль, сахар, ваниль, добавляем просеянную муку, какао, вливаем струйкой молоко и замешиваем гладкое жидкое тесто.

Добавляем растопленное масло и перемешиваем. Тесто на блины готово.

️Жарим блины на сковороде диаметром 20 сантиметров.

️Для крема взбиваем очень холодные сливки к стойким пикам, добавляем шоколадную пасту и снова взбиваем(для лучшей стойкости крема можно добавить 150 граммов крем-сыра).

️Смазываем блины 1 ложкой крема, складываем каждый и собираем торт. Каждый смазанный блинчик смазываем сверху кремом и приклеиваем к другим. В результате получается торт, имеющий вид большой розы.

️Надеваем на торт кольцо и кладем в холодильник на 3 – 4 часа. После охлаждения присыпаем какао.

Приятного аппетита!

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