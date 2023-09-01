Млинцевий торт зі смаком шоколадного пломбіру – ідеальне рішення, коли звичайні млинці вже набридли. Цей десерт виглядає справді яскраво, адже він схожий на велику троянду з безліччю пелюсток.

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Така страва підійде, як до звичайного столу, так і стане окрасою святкового застілля.

Рецепт млинцевого торта

  • Час: 5 годин
  • Порції: 6

Приготування:

  • З'єднуємо яйця, сіль, цукор, ваніль, додаємо просіяне борошно, какао, вливаємо цівкою молоко і замішуємо гладке рідке тісто.
  • Додаємо розтоплене масло і перемішуємо. Тісто на млинці готове.
  • ️Смажимо млинці на сковороді діаметром 20 сантиметрів.
  • ️Для крему збиваємо дуже холодні вершки до стійких піків, додаємо шоколадну пасту і знову збиваємо(для кращої стійкості крему можна додати 150 грамів крем-сиру).
  • ️Змащуємо млинці 1 ложкою крему, складаємо кожен і збираємо торт. Кожен змащений млинець змащуємо зверху кремом і приклеюємо до інших. В результаті виходить торт, який має вигляд великої троянди.
  • ️Вдягаємо на торт кільце і кладемо в холодильник на 3 – 4 години. Після охолодження присипаємо какао.

Смачного!