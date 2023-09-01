Блинный торт со вкусом шоколадного пломбира в виде розы

Блинный торт в виде розы не только станет эффектным открытием, но и вкусным десертом даже для самых маленьких.

Блинный торт со вкусом шоколадного пломбира – идеальное решение, когда обычные блины уже надоели. Этот десерт выглядит действительно ярко, ведь он похож на большую розу со множеством лепестков.

Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать

Такое блюдо подойдет как к обычному столу, так и станет украшением праздничного застолья.

Рецепт блинного торта

Время: 5 часов

5 часов Порции: 6

– 4 яйца;– 60 граммов сахара, щепотка соли, ваниль;– 200 граммов муки;– 20 граммов какао;– 600 граммов молока;– 70 граммов растопленного сливочного масла.– 350 граммов сливок от 33%;– 1,5 ложки шоколадной пасты;– 150 граммов крем-сыра.

Приготовление:

Соединяем яйца, соль, сахар, ваниль, добавляем просеянную муку, какао, вливаем струйкой молоко и замешиваем гладкое жидкое тесто.

Добавляем растопленное масло и перемешиваем. Тесто на блины готово.

️Жарим блины на сковороде диаметром 20 сантиметров.

️Для крема взбиваем очень холодные сливки к стойким пикам, добавляем шоколадную пасту и снова взбиваем(для лучшей стойкости крема можно добавить 150 граммов крем-сыра).

️Смазываем блины 1 ложкой крема, складываем каждый и собираем торт. Каждый смазанный блинчик смазываем сверху кремом и приклеиваем к другим. В результате получается торт, имеющий вид большой розы.

️Надеваем на торт кольцо и кладем в холодильник на 3 – 4 часа. После охлаждения присыпаем какао.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовитьна зиму, которое идеально подходит к блинам.