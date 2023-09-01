Блинный торт со вкусом шоколадного пломбира в виде розы
1 сентября 2023, 18:09Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Блинный торт в виде розы не только станет эффектным открытием, но и вкусным десертом даже для самых маленьких.
Блинный торт со вкусом шоколадного пломбира – идеальное решение, когда обычные блины уже надоели. Этот десерт выглядит действительно ярко, ведь он похож на большую розу со множеством лепестков.
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Такое блюдо подойдет как к обычному столу, так и станет украшением праздничного застолья.
Рецепт блинного торта
- Время: 5 часов
- Порции: 6
– 4 яйца;
– 60 граммов сахара, щепотка соли, ваниль;
– 200 граммов муки;
– 20 граммов какао;
– 600 граммов молока;
– 70 граммов растопленного сливочного масла.
Для крема:
– 350 граммов сливок от 33%;
– 1,5 ложки шоколадной пасты;
– 150 граммов крем-сыра.
Приготовление:
- Соединяем яйца, соль, сахар, ваниль, добавляем просеянную муку, какао, вливаем струйкой молоко и замешиваем гладкое жидкое тесто.
- Добавляем растопленное масло и перемешиваем. Тесто на блины готово.
- ️Жарим блины на сковороде диаметром 20 сантиметров.
- ️Для крема взбиваем очень холодные сливки к стойким пикам, добавляем шоколадную пасту и снова взбиваем(для лучшей стойкости крема можно добавить 150 граммов крем-сыра).
- ️Смазываем блины 1 ложкой крема, складываем каждый и собираем торт. Каждый смазанный блинчик смазываем сверху кремом и приклеиваем к другим. В результате получается торт, имеющий вид большой розы.
- ️Надеваем на торт кольцо и кладем в холодильник на 3 – 4 часа. После охлаждения присыпаем какао.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить персиковое варенье на зиму, которое идеально подходит к блинам.