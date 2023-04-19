Теперь только так и готовим: рецепт шоколадного наполеона с вишней

Торт Наполеон – любимый десерт многих украинцев. А что если мы предложим вам приготовить его по другому рецепту?

Мы привыкли, что Наполеон – это тонкие светлые лепешки с заварным кремом и хрустящей посыпкой. Украинская кондитерша Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом торта Наполеон с шоколадными лепешками, кремом и вишнями.

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А еще он особенный тем, что его можно приготовить без духовки, в полевых условиях.

Рецепт шоколадного торта Наполеон с вишнями

Время: 24 часа

24 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла;

– 1 куриное яйцо;

– 100 граммов холодной воды;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 400 граммов муки;

– 50 граммов темного какао;

– соль;

– 3 грамма разрыхлителя для теста.

Для крема:

– 200 граммов жирных сливок;

– 500 граммов молока;

– 100 граммов сахара;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 3 куриных яйца;

– 5 капель жидкого ароматизатора ваниль;

– 100 граммов сгущенки;

– 150 граммов черного шоколада.

Для вишневых слоев:

– 300 граммов вишен;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов воды;

– 15 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

Сначала готовим тесто. Холодное масло трем на мелкую терку. Добавляем яйцо, холодную воду, уксус, разрыхлитель, соль, муку и какао.

Вымешиваем однородное тесто. Сразу разделяем его на 10 равных частей. Это наши лепешки. Прячем в холодильник под пленкой минимум на 2 часа, лучше на ночь.

Вишню заливаем водой, добавляем сахар и провариваем, загущаем крахмалом (крахмал разводим только в холодной воде, воды нужно для однородности, немного).

Достаем наше тесто по 1 части и катаем на немного посыпанной мукой поверхности. Раскатываем по диаметру сковородки, на которой будем жарить. Если нужно, то лепешку делим на 2 части. Идеально, чтобы будущие лепешки немного просвечивались. Прокалываем вилкой. Жарим на сковороде с двух сторон на среднем огне. Коржи будут пузыриться и надуваться. Жарим до румяности с двух сторон.

Собираем торт сразу в форме. Коржи ломаем на части и собираю как пазл. Сначала кладем ложку крема, чтобы первый корж прилип и было удобно работать. Далее собираю в форме частицы, стараясь, чтобы они были максимально плотно и в то же время не были внахлест. Сверху крем и повторяем. Не забываем о вишне.

Оставляем 2 – 3 коржа на присыпке. После того как собрали в кучу, ставим торт в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь. После этого измельчаем остатки лепешек, достаем торт из формы и присыпаем.

Приятного аппетита!

Рекомендации по приготовлению: