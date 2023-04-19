Мы привыкли, что Наполеон – это тонкие светлые лепешки с заварным кремом и хрустящей посыпкой. Украинская кондитерша Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом торта Наполеон с шоколадными лепешками, кремом и вишнями.
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А еще он особенный тем, что его можно приготовить без духовки, в полевых условиях.
Рецепт шоколадного торта Наполеон с вишнями
- Время: 24 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Сначала готовим тесто. Холодное масло трем на мелкую терку. Добавляем яйцо, холодную воду, уксус, разрыхлитель, соль, муку и какао.
- Вымешиваем однородное тесто. Сразу разделяем его на 10 равных частей. Это наши лепешки. Прячем в холодильник под пленкой минимум на 2 часа, лучше на ночь.
- Вишню заливаем водой, добавляем сахар и провариваем, загущаем крахмалом (крахмал разводим только в холодной воде, воды нужно для однородности, немного).
- Достаем наше тесто по 1 части и катаем на немного посыпанной мукой поверхности. Раскатываем по диаметру сковородки, на которой будем жарить. Если нужно, то лепешку делим на 2 части. Идеально, чтобы будущие лепешки немного просвечивались. Прокалываем вилкой. Жарим на сковороде с двух сторон на среднем огне. Коржи будут пузыриться и надуваться. Жарим до румяности с двух сторон.
- Собираем торт сразу в форме. Коржи ломаем на части и собираю как пазл. Сначала кладем ложку крема, чтобы первый корж прилип и было удобно работать. Далее собираю в форме частицы, стараясь, чтобы они были максимально плотно и в то же время не были внахлест. Сверху крем и повторяем. Не забываем о вишне.
- Оставляем 2 – 3 коржа на присыпке. После того как собрали в кучу, ставим торт в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь. После этого измельчаем остатки лепешек, достаем торт из формы и присыпаем.
Приятного аппетита!
Рекомендации по приготовлению:
- Сливки можно заменить молоком, но, поверьте, так вкуснее;
- В крем можно добавить 25 г любимого алкоголя.
- Тесто должно постоять в холодильнике и достаем по 1 шт. Так оно лучше катается;
- Стараемся раскатывать максимально тонко. Это оказывает большое влияние на вкус;
- Коржи можно смазывать горячим кремом. Так они быстрее просачиваются.
- Вы можете положить свежие ягоды, но тогда нужно съесть торт максимально быстро, ведь срок годности значительно сокращается.