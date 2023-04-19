Ми звикли, що Наполеон – це тонкі світлі коржі із заварним кремом та хрумкою посипкою. Українська кондитерка Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом торта Наполеон з шоколадними коржами, кремом та вишнями.

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А ще він особливий тим, що його можна приготувати без духовки, в "польових умовах".

Рецепт шоколадного торта Наполеон з вишнями

  • Час: 24 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • Спочатку готуємо тісто. Холодне масло тремо на мілку тертку. Додаємо яйце, холодну воду, оцет, розпушувач, сіль, борошно і какао.
  • Вимішуємо однорідне тісто. Відразу розділяємо його на 10 рівних частин. Це наші коржі. Ховаємо в холодильник під плівкою мінімум на 2 години, краще на ніч.
  • Вишню заливаємо водою, додаємо цукор і проварюємо, загущуємо крохмалем (крохмаль розводимо тільки в холодній воді, води потрібно для однорідності, не багато).
  • Дістаємо наше тісто по 1 частині і катаємо на трішки посипаній борошном поверхні. Розкачуємо по діаметру сковорідки, на якій будемо смажити. Якщо потрібно, то корж ділимо на 2 частини. Ідеально, щоб майбутні коржі трохи просвічувались. Проколюємо виделкою. Смажимо на сковорідці з двох сторін на середньому вогні. Коржі будуть пухиритись і надуватись. Смажимо до рум'яності з двох сторін.
  • Збираємо торт відразу в формі. Коржі ламаємо на частини і збираю як пазл. Спершу кладемо ложку крему, щоб перший корж прилип і було зручно працювати. Далі збираю в формі частинки, стараючись, щоб вони були максимально щільно і водночас не були внахльост. Зверху крем і повторюємо. Не забуваємо про вишню.
  • Залишаємо 2 – 3 коржі на присипку. Після того як зібрали до купи, ставимо торт в холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч. Після цього подрібнюємо залишки коржів, дістаємо торт із форми і присипаємо.

Смачного!

Рекомендації по приготуванню:

  • Вершки можна замінити на молоко, але, повірте, так смачніше;
  • В крем можна додати 25 грамів улюбленого алкоголю.
  • Тісто має постояти в холодильнику та дістаємо по 1 шт. Так воно краще катається;
  • Стараємось розкатувати максимально тонко. Це дуже впливає на смак;
  • Коржі можна змазувати гарячим кремом. Так вони швидше просочуються.
  • Можете покласти свіжі ягоди, але тоді треба з’їсти торт максимально швидко, адже строк придатності значно скорочується.