Ми звикли, що Наполеон – це тонкі світлі коржі із заварним кремом та хрумкою посипкою. Українська кондитерка Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом торта Наполеон з шоколадними коржами, кремом та вишнями.

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А ще він особливий тим, що його можна приготувати без духовки, в "польових умовах".

Рецепт шоколадного торта Наполеон з вишнями

Час: 24 години

24 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла;

– 1 куряче яйце;

– 100 грамів холодної води;

– 1 столова ложка оцту;

– 400 грамів борошна;

– 50 грамів темного какао;

– сіль;

– 3 грами розпушувача для тіста.

Для крему:

– 200 грамів жирних вершків;

– 500 грамів молока;

– 100 грамів цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 3 курячі яйця;

– 5 крапель рідкого ароматизатора ваніль;

– 100 грамів згущеного молока;

– 150 грамів чорного шоколаду.

Для вишневих прошарків:

– 300 грамів вишень;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів води;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Спочатку готуємо тісто. Холодне масло тремо на мілку тертку. Додаємо яйце, холодну воду, оцет, розпушувач, сіль, борошно і какао.

Вимішуємо однорідне тісто. Відразу розділяємо його на 10 рівних частин. Це наші коржі. Ховаємо в холодильник під плівкою мінімум на 2 години, краще на ніч.

Вишню заливаємо водою, додаємо цукор і проварюємо, загущуємо крохмалем (крохмаль розводимо тільки в холодній воді, води потрібно для однорідності, не багато).

Дістаємо наше тісто по 1 частині і катаємо на трішки посипаній борошном поверхні. Розкачуємо по діаметру сковорідки, на якій будемо смажити. Якщо потрібно, то корж ділимо на 2 частини. Ідеально, щоб майбутні коржі трохи просвічувались. Проколюємо виделкою. Смажимо на сковорідці з двох сторін на середньому вогні. Коржі будуть пухиритись і надуватись. Смажимо до рум'яності з двох сторін.

Збираємо торт відразу в формі. Коржі ламаємо на частини і збираю як пазл. Спершу кладемо ложку крему, щоб перший корж прилип і було зручно працювати. Далі збираю в формі частинки, стараючись, щоб вони були максимально щільно і водночас не були внахльост. Зверху крем і повторюємо. Не забуваємо про вишню.

Залишаємо 2 – 3 коржі на присипку. Після того як зібрали до купи, ставимо торт в холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч. Після цього подрібнюємо залишки коржів, дістаємо торт із форми і присипаємо.

Смачного!

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