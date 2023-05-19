Торт Спартак – це один з популярних варіантів домашньої випічки. Тонкі шоколадні коржі перемащені кремом, що може бути смачнішим?

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Цю домашню випічку часто готують на свята, весілля, уродини. Вона добре знайома нам з дитинства, адже серед великого вибору популярних мусових десертів, ми завжди повертаємося до доброї "старої" класики.

Рецепт торта Спартак

  • Час: 4 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • Яйце розмішуємо з цукром, додаємо молоко та мед і ставимо на водяну баню. Розмішуємо все до повного розчинення всіх інгредієнтів.
  • Вмішуємо соду і забираємо з вогню.
  • Додаємо борошно, щіпку солі, та какао і замішуємо тісто (якщо потрібно борошно, додавайте).
  • Ділимо на 8 – 9 рівних частин, може більше у вас вийде і розкатуємо ще тепле тісто, так буде простіше.
  • Випікаємо при 180 градусах 5 – 7 – 10 хвилин залежно від розмірів та товщини вашого коржа.
  • Після випікання відразу вирізайте потрібну вам форму, потім корж стане твердий і нічого не вийде.

Приготування:

  • Жовтки розмішуємо з 50 грамами цукру та борошном та ванільним цукром. Вливаємо гаряче молоко і дуже швидко перемішуємо.
  • Повертаємо все на вогонь і варимо до загустіння крему і заварення яєць, все має гарно прокипіти.
  • Перекладаємо масу у миску і в контакт накриваємо плівкою. Даємо вистигнути.
  • Масло вершкове м’яке збиваємо зі 100 грамами цукру і поступово по ложці додаємо охолоджений крем. Збиваємо до однорідної маси.
  • Перемащуємо тортик кремом і залишаємо в холодильнику. Прикрашайте на ваш смак.

Смачного!