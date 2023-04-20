Торт "Три шоколада" – довольно популярный десерт. Особенно его любят сладкоежки, которые и дня не могут прожить без кусочка шоколада.

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Технология приготовления десерта проста, хоть и многокомпонентна. Попытайтесь и вы не сможете оторваться.

Рецепт торта "Три шоколада"

  • Время: 8 часов
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  • Яйца взбиваем с сахаром и вмешиваем муку из какао, а в конце – вмешиваем масло.
  • Выпекаем лепешку в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 25 минут.

Приготовление:

  • Желатин заливаем молоком и оставляем набухнуть.
  • Взбиваем холодные сливки до густоты.
  • Растапливаем каждый вид шоколада, добавляем 200 граммов сливок и 1/3 массы желатина с молоком, подогреваем его перед добавлением, чтобы она была редкая.
  • На холодный лепешку выливаем сначала слой черного шоколада, оставляем в холодильнике на некоторое время.
  • Далее заливаем слой молочного, а затем белого шоколада. Оставляем в холодильнике на время.
  • Сверху поливаем растопленным шоколадом.

Приятного аппетита!