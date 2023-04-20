Торт "Три шоколада" – довольно популярный десерт. Особенно его любят сладкоежки, которые и дня не могут прожить без кусочка шоколада.
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Технология приготовления десерта проста, хоть и многокомпонентна. Попытайтесь и вы не сможете оторваться.
Рецепт торта "Три шоколада"
- Время: 8 часов
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром и вмешиваем муку из какао, а в конце – вмешиваем масло.
- Выпекаем лепешку в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 25 минут.
Приготовление:
- Желатин заливаем молоком и оставляем набухнуть.
- Взбиваем холодные сливки до густоты.
- Растапливаем каждый вид шоколада, добавляем 200 граммов сливок и 1/3 массы желатина с молоком, подогреваем его перед добавлением, чтобы она была редкая.
- На холодный лепешку выливаем сначала слой черного шоколада, оставляем в холодильнике на некоторое время.
- Далее заливаем слой молочного, а затем белого шоколада. Оставляем в холодильнике на время.
- Сверху поливаем растопленным шоколадом.
Приятного аппетита!