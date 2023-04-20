Торт "Три шоколади" – доволі популярний десерт. Особливо його люблять ласуни, які й дня не можуть прожити без шматочка шоколаду.

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Технологія приготування десерту просто, хоч і багатокомпонентна. Спробуйте і ви не зможете відірватися.

Рецепт торта "Три шоколади"

Час: 8 годин

8 годин Порції: 8 – 10

Інгредієнти для коржа:

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 60 борошна;

– 20 грамів какао;

– 50 грамів вершкового масла розтопленого.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром, та вмішуємо борошно з какао, а вкінці – вмішуємо масло.

Випікаємо корж в розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин.

Інгредієнти для начинки:

– 600 грамів вершків 30%;

– 100 грамів чорного шоколаду;

– 100 грамів молочного шоколаду;

– 100 грамів білого шоколаду;

– 20 грамів желатину;

– 100 грамів молока.

Приготування:

Желатин заливаємо молоком та залишаємо набухнути.

Збиваємо холодні вершки до густоти.

Розтоплюємо кожен вид шоколаду, додаємо 200 грамів вершків та 1/3 маси желатину з молоком, його підігріваємо перед додаванням, щоб вона була ріденька.

На холодний корж виливаємо спочатку шар чорного шоколаду, залишаємо в холодильнику на деякий час.

Далі заливаємо шар молочного, а потім білого шоколаду. Залишаємо в холодильнику на деякий час.

Зверху поливаємо розтопленим шоколадом.

Смачного!