Торт три шоколада – идеальный десерт для начинающих

Существует много оригинальных и ярких тортов, но этот особенный. Он состоит из трех легких, муссовых слоев, лежащих на рыхлой основе.

Торт "Три шоколада" – довольно популярный десерт. Особенно его любят сладкоежки, которые и дня не могут прожить без кусочка шоколада.

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Технология приготовления десерта проста, хоть и многокомпонентна. Попытайтесь и вы не сможете оторваться.

Рецепт торта "Три шоколада"

Время: 8 часов

8 часов Порции: 8 – 10

Ингредиенты для лепешки:

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 60 муки;

– 20 граммов какао;

– 50 граммов сливочного масла растопленного.

Приготовление:

Яйца взбиваем с сахаром и вмешиваем муку из какао, а в конце – вмешиваем масло.

Выпекаем лепешку в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 25 минут.

Ингредиенты для начинки:

– 600 граммов сливок 30%;

– 100 граммов черного шоколада;

– 100 граммов молочного шоколада;

– 100 граммов белого шоколада;

– 20 граммов желатина;

– 100 граммов молока.

Приготовление:

Желатин заливаем молоком и оставляем набухнуть.

Взбиваем холодные сливки до густоты.

Растапливаем каждый вид шоколада, добавляем 200 граммов сливок и 1/3 массы желатина с молоком, подогреваем его перед добавлением, чтобы она была редкая.

На холодный лепешку выливаем сначала слой черного шоколада, оставляем в холодильнике на некоторое время.

Далее заливаем слой молочного, а затем белого шоколада. Оставляем в холодильнике на время.

Сверху поливаем растопленным шоколадом.

Приятного аппетита!