Побалуйте себя ресторанным завтраком дома: рецепт тостов с яйцом пашот
15 сентября 2023, 14:18Читати новину українською
Источник:Метро
Что вы обычно готовите на завтрак? Наверное, бутерброды, яичницу или салат. А что если мы предложим подать к завтраку хрустящие тосты с яйцом пашот и свежим салатом – объедение.
Тосты с лососем, яйцами пашот и икрой, на первый взгляд, выглядят сложно, но на самом деле – рецепт очень простой. Если у вас нет рыбы или икры – смело замените эти продукты на курочку или ветчину.
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Такой завтрак не только станет любимым в семье, а насытится на целый день.
Рецепт тостов с яйцом пашот
- Время: 20 минут
- Порции: 1
– тостовый хлеб;
– 2 столовые ложки мягкого творога;
– авокадо;
– салатный микс;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 яйца;
– копченый лосось;
– 2 столовые ложки икры форели;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– соль;
– черный молотый перец;
– лимонный сок.
Приготовление:
- Хлеб смазываем оливковым маслом и поджариваем на разогретой сковороде.
- Разбиваем яйцо на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Кипятим воду, добавляем 1 столовую ложку уксуса, соль и перемешиваем, чтобы образовалась воронка.
- Опускаем осторожно в воду яйцо и варим 3 минуты на среднем огне.
- Поджаренный хлеб смазываем сыром, сверху добавляем листья салата, затем нарезанный и политый лимонным соком авокадо. Сверху добавляем лосось, яйцо пашот, икру, соль, перец.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашние булочки с маком.