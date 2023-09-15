Тости з лососем, яйцями пашот та ікрою, на перший погляд, виглядають складно, але насправді – рецепт дуже простий. Якщо у вас не має риби чи ікри – сміло замініть ці продукти на курочку чи шинку.

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Такий сніданок не тільки стане улюбленим в сім'ї, а наситить на цілий день.

Рецепт тостів з яйцем пашот

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– тостовий хліб;

– 2 столові ложки м'якого сиру;

– авокадо;

– салатний мікс;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 яйця;

– копчений лосось;

– 2 столові ложки ікри форелі;

– 1 столова ложка винного оцту;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– лимонний сік.

Приготування:

Хліб змащуємо оливковою олією і підсмажуємо на розігрітій сковорідці.

Розбиваємо яйце на сито, аби стекла зайва рідина. Кипʼятимо воду, додаємо 1 столову ложку оцту, сіль і перемішуємо, щоб утворилась воронка.

Опускаємо обережно у воду яйце і варити 3 хвилини на середньому вогні.

Підсмажений хліб змащуємо сиром, зверху додаємо листя салату, потім нарізаний і политий лимонним соком авокадо. Зверху додаємо лосось, яйце пашот, ікру, сіль, перець.

Смачного!

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