Тости з лососем, яйцями пашот та ікрою, на перший погляд, виглядають складно, але насправді – рецепт дуже простий. Якщо у вас не має риби чи ікри – сміло замініть ці продукти на курочку чи шинку.

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Такий сніданок не тільки стане улюбленим в сім'ї, а наситить на цілий день.

Рецепт тостів з яйцем пашот

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Хліб змащуємо оливковою олією і підсмажуємо на розігрітій сковорідці.
  • Розбиваємо яйце на сито, аби стекла зайва рідина. Кипʼятимо воду, додаємо 1 столову ложку оцту, сіль і перемішуємо, щоб утворилась воронка.
  • Опускаємо обережно у воду яйце і варити 3 хвилини на середньому вогні.
  • Підсмажений хліб змащуємо сиром, зверху додаємо листя салату, потім нарізаний і политий лимонним соком авокадо. Зверху додаємо лосось, яйце пашот, ікру, сіль, перець.

Смачного!