Тосты с лососем, яйцами пашот и икрой, на первый взгляд, выглядят сложно, но на самом деле – рецепт очень простой. Если у вас нет рыбы или икры – смело замените эти продукты на курочку или ветчину.
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Такой завтрак не только станет любимым в семье, а насытится на целый день.
Рецепт тостов с яйцом пашот
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Хлеб смазываем оливковым маслом и поджариваем на разогретой сковороде.
- Разбиваем яйцо на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Кипятим воду, добавляем 1 столовую ложку уксуса, соль и перемешиваем, чтобы образовалась воронка.
- Опускаем осторожно в воду яйцо и варим 3 минуты на среднем огне.
- Поджаренный хлеб смазываем сыром, сверху добавляем листья салата, затем нарезанный и политый лимонным соком авокадо. Сверху добавляем лосось, яйцо пашот, икру, соль, перец.
Приятного аппетита!