Тушеный картофель с мясом – отличный вариант для обеда или ужина. Такое блюдо довольно легко готовить, оно сытное и очень вкусное.

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Состав овощей можно менять в зависимости от сезона, но неизменными останутся картофель и морковь. Подавайте блюдо с кусочком хлеба к соусу, который останется на тарелке.

Рецепт тушеного картофеля с мясом

Время: 90 минут

Ингредиенты:

– картофель;

– репчатый лук;

– мясо;

– морковь;

– сладкий перец;

– масло;

– майонез;

– соль;

– перец;

– травы сухие;

– сухой чеснок.

Приготовление:

Очищенные овощи нарезаем произвольными кусочками. Мясо тоже нарезаем кусочками и перемешиваем все вместе.

Для вкуса добавляем 1 столовую ложку майонеза и заливаем все ингредиенты горячей водой, чтобы она их покрывала.

Закрываем крышкой и отправляем на небольшой огонь в час.

Через час перемешиваем, проверяем и по желанию оставляем еще на 30 минут или исключаем. Блюдо готово.

Приятного аппетита!