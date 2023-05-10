Тушкована картопля з м’ясом – відмінний варіант для обіду чи вечері. Таку страву доволі легко готувати, вона ситна та надзвичайно смачна.

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Склад овочів можна змінювати в залежності від сезону, але незмінними залишаться картопля та морква. Подавайте страву зі шматочком хліба, до соусу, що залишиться на тарілці.

Рецепт тушкованої картоплі з м'ясом

Час: 90 хвилин

Інгредієнти:

– картопля;

– ріпчаста цибуля;

– м’ясо;

– морква;

– солодкий перець;

– олія;

– майонез;

– сіль;

– перець;

– трави сухі;

– сухий часник.

Приготування:

Очищені овочі нарізаємо довільними шматочками. М'ясо теж нарізаємо шматочками та перемішуємо все разом.

Для смаку додаємо 1 столову ложку майонезу і заливаємо всі інгредієнти гарячою водою, щоб вона покривала їх.

Закриваємо кришкою і відправляємо на маленький вогонь на годину.

Через годинку перемішуємо, перевіряємо та за бажанням залишаємо ще на 30 хвилин або виключаємо. Страва готова.

Смачного!