Тушкована картопля з м’ясом – відмінний варіант для обіду чи вечері. Таку страву доволі легко готувати, вона ситна та надзвичайно смачна.
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Склад овочів можна змінювати в залежності від сезону, але незмінними залишаться картопля та морква. Подавайте страву зі шматочком хліба, до соусу, що залишиться на тарілці.
Рецепт тушкованої картоплі з м'ясом
- Час: 90 хвилин
Приготування:
- Очищені овочі нарізаємо довільними шматочками. М'ясо теж нарізаємо шматочками та перемішуємо все разом.
- Для смаку додаємо 1 столову ложку майонезу і заливаємо всі інгредієнти гарячою водою, щоб вона покривала їх.
- Закриваємо кришкою і відправляємо на маленький вогонь на годину.
- Через годинку перемішуємо, перевіряємо та за бажанням залишаємо ще на 30 хвилин або виключаємо. Страва готова.
Смачного!