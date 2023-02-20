На самом деле кисломолочный сыр с легкостью можно приготовить дома и наслаждаться его вкусом в любое время.

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Также, это идеальный вариант, если вы за границей, а так хочется приготовить сырничку. Все, что нам нужно: молоко и немного греческого йогурта. Можно использовать как домашнее, так и магазинное молоко, но магазинное должно быть пастеризованным и с небольшим сроком годности (не более 10 суток), иначе творог не получится!

Рецепт творога

Время: 10 часов

10 часов Порции: 400 – 450 граммов

Ингредиенты:

– 1,5 литра молока;

– 1,5 столовой ложки греческого йогурта.

Приготовление: ⠀

Молоко ставим на средний огонь и помешивая, нагреваем до температуры 85 градусов. Выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Теперь, помешивая, охлаждаем до температуры 38-40 градусов. Добавляем натуральный йогурт и кропотливо перемешиваем.

Накрываем крышкой, заворачиваем в одеяло и оставляем в теплом месте на 8 часов.

Ставим на небольшой огонь и ждем, пока начнет отделяться сыворотка.

Разрезаем на квадраты и доводим до температуры 40 градусов. Осторожно перемешиваем массу и нагреваем до 65 градусов.

Сыто застилаем марлей в 4 – 5 слоев и переливаем массу.

Завязываем два узла и подвешиваем: для пастообразного сыра на 2 часа, для сухого и рассыпчатого на 5 – 6 часов.

Приятного аппетита!