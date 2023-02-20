Насправді кисломолочний сир з легкістю можна приготувати вдома, та насолоджуватися його смаком будь-коли.

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Також, це ідеальний варіант, якщо ви за кордоном, а так хочеться приготувати сирнички. Все, що нам потрібно: молоко та трішки грецького йогурту. Можна використовувати як домашнє, так і магазинне молоко, але магазинне має бути пастеризованим і з невеликим терміном придатності (не більше 10 діб), інакше сир не вийде!

Рецепт домашнього кисломолочного сиру

Час: 10 годин

10 годин Порції: 400 – 450 грамів

Інгредієнти:

– 1,5 літра молока;

– 1,5 столової ложки грецького йогурту.

Приготування: ⠀

Молоко ставимо на середній вогонь і помішуючи нагріваємо до температури 85 градусів. Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і залишаємо на 10 хвилин.

Тепер, помішуючи, охолоджуємо до температури 38 – 40 градусів. Додаємо натуральний йогурт і ретельно перемішуємо.

Накриваємо кришкою, загортаємо в ковдру і залишаємо в теплому місці на 8 годин.

Ставимо на невеликий вогонь і чекаємо, поки почне відокремлюватися сироватка.

Розрізаємо на квадрати і доводимо до температури 40 градусів. Обережно перемішуємо масу і нагріваємо до 65 градусів.

Сито застилаємо марлею в 4 – 5 шарів і переливаємо масу.

Зав'язуємо два вузли і підвішуємо: для пастоподібного сиру на 2 години, для сухого та розсипчастого на 5 – 6 годин.

Смачного!