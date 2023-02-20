Насправді кисломолочний сир з легкістю можна приготувати вдома, та насолоджуватися його смаком будь-коли.
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Також, це ідеальний варіант, якщо ви за кордоном, а так хочеться приготувати сирнички. Все, що нам потрібно: молоко та трішки грецького йогурту. Можна використовувати як домашнє, так і магазинне молоко, але магазинне має бути пастеризованим і з невеликим терміном придатності (не більше 10 діб), інакше сир не вийде!
Рецепт домашнього кисломолочного сиру
- Час: 10 годин
- Порції: 400 – 450 грамів
Приготування: ⠀
- Молоко ставимо на середній вогонь і помішуючи нагріваємо до температури 85 градусів. Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і залишаємо на 10 хвилин.
- Тепер, помішуючи, охолоджуємо до температури 38 – 40 градусів. Додаємо натуральний йогурт і ретельно перемішуємо.
- Накриваємо кришкою, загортаємо в ковдру і залишаємо в теплому місці на 8 годин.
- Ставимо на невеликий вогонь і чекаємо, поки почне відокремлюватися сироватка.
- Розрізаємо на квадрати і доводимо до температури 40 градусів. Обережно перемішуємо масу і нагріваємо до 65 градусів.
- Сито застилаємо марлею в 4 – 5 шарів і переливаємо масу.
- Зав'язуємо два вузли і підвішуємо: для пастоподібного сиру на 2 години, для сухого та розсипчастого на 5 – 6 годин.
Смачного!