Насправді кисломолочний сир з легкістю можна приготувати вдома, та насолоджуватися його смаком будь-коли.

Читайте також Готуй без напруги: страви з курятини, на які знадобиться до 25 хвилин

Також, це ідеальний варіант, якщо ви за кордоном, а так хочеться приготувати сирнички. Все, що нам потрібно: молоко та трішки грецького йогурту. Можна використовувати як домашнє, так і магазинне молоко, але магазинне має бути пастеризованим і з невеликим терміном придатності (не більше 10 діб), інакше сир не вийде!

Рецепт домашнього кисломолочного сиру

  • Час: 10 годин
  • Порції: 400 – 450 грамів

Приготування:

  • Молоко ставимо на середній вогонь і помішуючи нагріваємо до температури 85 градусів. Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і залишаємо на 10 хвилин.
  • Тепер, помішуючи, охолоджуємо до температури 38 – 40 градусів. Додаємо натуральний йогурт і ретельно перемішуємо.
  • Накриваємо кришкою, загортаємо в ковдру і залишаємо в теплому місці на 8 годин.
  • Ставимо на невеликий вогонь і чекаємо, поки почне відокремлюватися сироватка.
  • Розрізаємо на квадрати і доводимо до температури 40 градусів. Обережно перемішуємо масу і нагріваємо до 65 градусів.
  • Сито застилаємо марлею в 4 – 5 шарів і переливаємо масу.
  • Зав'язуємо два вузли і підвішуємо: для пастоподібного сиру на 2 години, для сухого та розсипчастого на 5 – 6 годин.

Смачного!