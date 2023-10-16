Настоящие краски осени в одной тарелке – рецепт тыквенного супа с овощами

Осенью так хочется чего-то яркого, сытного, но не очень жирного. Мы предлагаем остановить свой выбор на настоящем осеннем супе из тыквы.

Тыквенный крем-суп – одно из самых популярных осенних блюд, которое готовят почти в каждой семье. Нежная кремовая текструа, сладковатый вкус с нотками мускатного ореха – объедение еще так.

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Чтобы каждый раз у вас получалась идеальная кокнсистенция блюда, и все, включая детей, просили еще – воспользуйтесь нашим рецептом. Тыквенный крем-суп точно станет вашим любимым!

Рецепт тыквенного крем-супа

Время: 70 минут

70 минут Порции: 6

– 1 тыква (1 – 1,2 килограмма);– 1 средняя морковь;– 1 средний лук;– 1 маленькая головка чеснока;– 3 средних картофеля;– 150 граммов сливок от 20% жирности;– 1 литр воды или бульона;– 1/3 чайная ложка куркумы;– 1/3 чайная ложка молотого имбиря;– щепотка мускатного ореха;– лавровый лист;– соль;– масло.

Приготовление:

Нарезаем лук, морковь, разрезаем пополам тыкву, надрезаем верх чеснока, поливаем маслом, накрываем фольгой и запекаем овощи при 180 градусах около 40 минут. Охлаждаем.

️Кипятим воду, добавляем нарезанный картофель, запеченные овощи, лавровый лист и доводим до готовности картофеля.

Добавляем сливки, специи, вынимаем лавровый лист и взбиваем суп блендером.

Возвращаем его на огонь, доводим до кипения и при необходимости приливаем еще воды, если суп слишком густой.

Подаем суп с сухариками или поджаренным куриным филе.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить, которую можно впоследствии начинить чем-либо.