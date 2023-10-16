Гарбузовий крем-суп – одна із найпопулярніших осінніх страв, яку готують чи не в кожній сім'ї. Ніжна кремова текструа, солодкавий смак з нотками мускатного горіха – смакота ще так.
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Аби щоразу у вас виходила ідеальна кокнсистенція страви, та всі, включно здітьми просили ще – скористайтеся нашим рецептом. Гарбузовий крем-суп точно стане вашим улюбленим!
Рецепт гарбузового крем-супу
- Час: 70 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- ️Нарізаємо цибулю, моркву, розрізаємо навпіл гарбуз, надрізаємо верх часнику, поливаємо олією, накриваємо фольгою і запікаємо овочі при 180 градусах близько 40 хвилин. Охолоджуємо.
- ️Кип'ятимо воду, додаємо нарізану картоплю, запечені овочі, лавровий лист і доводимо до готовності картоплі.
- ️Додаємо вершки, спеції, виймаємо лавровий лист і збиваємо суп блендером.
- Повертаємо його на вогонь, доводимо до кипіння і за необхідності доливаємо ще води, якщо суп надто густий.
- ️Подаємо суп з сухариками чи підсмаженим курячим філе.
Смачного!