Тыквенный крем-суп – одно из самых популярных осенних блюд, которое готовят почти в каждой семье. Нежная кремовая текструа, сладковатый вкус с нотками мускатного ореха – объедение еще так.

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Чтобы каждый раз у вас получалась идеальная кокнсистенция блюда, и все, включая детей, просили еще – воспользуйтесь нашим рецептом. Тыквенный крем-суп точно станет вашим любимым!

Рецепт тыквенного крем-супа

  • Время: 70 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Нарезаем лук, морковь, разрезаем пополам тыкву, надрезаем верх чеснока, поливаем маслом, накрываем фольгой и запекаем овощи при 180 градусах около 40 минут. Охлаждаем.
  • ️Кипятим воду, добавляем нарезанный картофель, запеченные овощи, лавровый лист и доводим до готовности картофеля.
  • Добавляем сливки, специи, вынимаем лавровый лист и взбиваем суп блендером.
  • Возвращаем его на огонь, доводим до кипения и при необходимости приливаем еще воды, если суп слишком густой.
  • Подаем суп с сухариками или поджаренным куриным филе.

Приятного аппетита!