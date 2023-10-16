Тыквенный крем-суп – одно из самых популярных осенних блюд, которое готовят почти в каждой семье. Нежная кремовая текструа, сладковатый вкус с нотками мускатного ореха – объедение еще так.

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Чтобы каждый раз у вас получалась идеальная кокнсистенция блюда, и все, включая детей, просили еще – воспользуйтесь нашим рецептом. Тыквенный крем-суп точно станет вашим любимым!

Рецепт тыквенного крем-супа

Время: 70 минут

70 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 1 тыква (1 – 1,2 килограмма);

– 1 средняя морковь;

– 1 средний лук;

– 1 маленькая головка чеснока;

– 3 средних картофеля;

– 150 граммов сливок от 20% жирности;

– 1 литр воды или бульона;

– 1/3 чайная ложка куркумы;

– 1/3 чайная ложка молотого имбиря;

– щепотка мускатного ореха;

– лавровый лист;

– соль;

– масло.

Приготовление:

Нарезаем лук, морковь, разрезаем пополам тыкву, надрезаем верх чеснока, поливаем маслом, накрываем фольгой и запекаем овощи при 180 градусах около 40 минут. Охлаждаем.

️Кипятим воду, добавляем нарезанный картофель, запеченные овощи, лавровый лист и доводим до готовности картофеля.

Добавляем сливки, специи, вынимаем лавровый лист и взбиваем суп блендером.

Возвращаем его на огонь, доводим до кипения и при необходимости приливаем еще воды, если суп слишком густой.

Подаем суп с сухариками или поджаренным куриным филе.

Приятного аппетита!

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