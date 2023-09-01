Жареная тыква в сметане – начинаем осень полезно
1 сентября 2023, 14:12Читати новину українською
Источник:Кристина Булезюк
В этот теплый осенний день мы подготовили рецепт из тыквы, которая сможет дополнить любой прием пищи. Попробуйте это сытное и питательное блюдо, и вы будете приятно удивлены.
Жареная тыква в сметане – это не только вкусное овощное блюдо, но и полезное. Он вкусно как грибы в подливе и подходит к любому гарниру или мясному блюду.
Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать
Очень вкусный рецепт приготовления тыквы, с которой у вас не возникнет ни одной мороки. Попробуйте и вы будете в восторге.
Рецепт жареной тыквы в сметане
- Время: 35 минут
- Порции: 4
– 500 граммов очищенной тыквы;
– 2 ложки масла;
– 180 граммов сметаны;
– 20 граммов холодной воды;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– пол чайной ложки молотой паприки;
– свежая петрушка и укроп;
_ соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Очищаем и нарезаем тыкву кубиками, жарим до золотистого цвета 4-5 минут на сковороде.
- Добавляем смешанный соус (сметана, измельченная зелень, паприка, чеснок) и тушим до 5 минут. Вливаем прохладную воду и продолжаем готовить под крышкой еще 20 минут.
- Выключаем огонь и оставляем тыкву в сметане настояться еще 5 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить легкий осенний салат с апельсинами.